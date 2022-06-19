الصين تعلن عن حكومة زعيم هونغ كونغ الجديد

كشفت الصين، يوم الأحد، عن قائمة المسؤولين بحكومة هونغ كونغ في الإدارة الجديدة للزعيم المقبل جون لي، المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية في الأول من تموز/ يوليو المقبل.

وأظهرت قوائم أصدرتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) وحكومة هونغ كونغ، احتفاظ وزير المالية بول تشان بمنصبه، في حين حل بول لام محل تريزا تشينغ في منصب وزير العدل.

وسيصبح أريك تشان السكرتير الأول الجديد أو المسؤول الثاني، بحسب ما نقلت وكالة ”رويترز“.

وذكرت وسائل إعلام في هونغ كونغ أنه من المتوقع أن يحضر الرئيس الصيني شي جين بينغ، مراسم أداء جون لي، اليمين الدستورية، في الأول من يوليو، تزامنا مع ذكرى مرور 25 عاما على نقل هونغ كونغ من الحكم البريطاني إلى الصيني.

واختير لي البالغ من العمر 64 عاما، والذي كان وزير الأمن سابقا، وأشرف على الحملة الأمنية ضد الحركة المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ، رئيسا للسلطة التنفيذية في المدينة من قبل لجنة صغيرة مكوّنة من شخصيات موالية لبكين، مطلع أيار/ مايو الماضي.

وفي نهاية مايو، التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ، جون لي، في بكين.

وأكد الرئيس الصيني، حينها لـ“جون لي“، أن الحكومة المركزية تثق به تماما، بحسب ما نقلت آنذاك وكالة ”فرانس برس“.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن شي قوله: ”أعتقد أن إدارة الحكومة الجديدة ستجلب معها مناخا جديدا وتسطر فصلا جديدا في تنمية هونغ كونغ“.

وكان ”لي“ المرشح الوحيد في السباق لخلافة رئيسة السلطة التنفيذية المنتهية ولايتها كاري لام، في وقت يعاد فيه تشكيل المشهد السياسي في هونغ كونغ ليصبح نسخة عن النموذج الصيني الاستبدادي.

وفرضت بكين قانونا للأمن القومي نفّذت بموجبه حملة أمنية استهدفت المعارضة بعدما هزت المدينة تظاهرات مؤيدة للديمقراطية، تخللها العنف أحيانا.

و“جون لي“ هو المسؤول الوحيد عن سلطات هونغ كونغ الآتي من أوساط الشرطة، وكان مسؤولا عن الأمن في هونغ كونغ خلال موجة التظاهرات الكبرى المطالبة بالديمقراطية التي اجتاحت المدينة في العام 2019، وأشرف على قمع الاحتجاجات وعلى عملية إعادة السيطرة السياسية البالغة الشدة التي تلتها.