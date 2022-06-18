المتمردون التشاديون يهددون بالانسحاب من محادثات السلام في الدوحة

هددت المجموعات المتمردة التي تتفاوض في قطر اليوم السبت مع المجلس العسكري التشادي للتوصل إلى اتفاق سلام، بالانسحاب من المفاوضات بسبب ”استفزازات ومحاولات اعتداء“ من قبل الوفد الحكومي، بحسب بيان صدر عن المجموعات المسلحة.

و“حوار الدوحة التمهيدي“ الذي تشارك فيه نحو خمسين جماعة مسلحة كان مقررا أن يبدأ في 27 فبراير/ شباط الماضي قبل إرجاء انطلاقه في اللحظة الأخيرة إلى 13 مارس/ آذار الماضي.

ويؤمل أن تقود محادثات الدوحة إلى ”حوار وطني شامل“ مع المعارضة السياسية والمسلحة، يفترض أن يسفر عن وضع دستور جديد وإجراء انتخابات ”حرة وديمقراطية“.

لكن بعد أكثر من ثلاثة أشهر من بدء ”حوار الدوحة التمهيدي“، توقفت المحادثات.

وفي بيان مشترك، اتهمت المجموعات المسلحة في تشاد ”الوفد الحكومي، بالتواطؤ مع عملاء مستفزين، بعرقلة المفاوضات من خلال مضايقات وترهيب واستفزاز ومحاولات اعتداء بهدف التسبب بعراك جسدي“.

وأكدت المجموعات أنها ”تحتفظ بحق تعليق مشاركتها أو انسحابها من المفاوضات“ إذا أعاد المتمردون ”تأكيد إرادتهم بالتوصل إلى اتفاق سلام، في تشاد متصالحة ومزدهرة“، وأذا ”تحملت الحكومة المسؤولية كاملة“.

وقال المتحدث باسم الحكومة والذي عينه المجلس العسكري عبد الرحمن كلام الله لوكالة فرانس برس، ”لماذا يمكن أن نخرب حوارا أردناه بأنفسنا؟“.

وتابع ”المفاوضات تسير على نحو جيد، على كل طرف أن يقوم بخطوة نحو الآخر“.

ونصب محمد إدريس ديبي إتنو الجنرال الشاب البالغ 37 عاما ”رئيسا انتقاليا“ على رأس مجلس عسكري يضم 15 جنرالا في 20 أبريل/ نيسان 2021 بعيد إعلان مقتل والده على الجبهة في مواجهات مع المتمردين، بعد أن حكم تشاد بقبضة حديد لأكثر من 30 عاما.

وفي 4 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت جماعة ”مجلس القيادة العسكرية لإنقاذ الجمهورية“ (سي سي أم أس آر) في بيان إنها قررت ”مكرهة الانسحاب من المحادثات التمهيدية“، مشيرة إلى ”أجندة خفية للمجلس العسكري“.

وفي مايو/ أيار الماضي، أطلقت قوات الشرطة في تشاد الغاز المسيل للدموع واستخدمت مدافع المياه لتفريق مئات المحتجين الذين نزلوا إلى شوارع العاصمة ومدن أخرى، في إطار احتجاج مناهض لفرنسا شهد تدمير بعض الشركات المرتبطة بباريس، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

ودعا إلى الاحتجاج ائتلاف المجتمع المدني التشادي لاستنكار مساندة فرنسا للمجلس العسكري الانتقالي الذي استولى على السلطة بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي.