في ثاني حادثة بأقل من شهر.. تحطم مقاتلة إيرانية في أصفهان

تحطمت مقاتلة تابعة للقوات الجوية في الجيش الإيراني بمحافظة أصفهان وسط البلاد، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء ”تسنيم“ التابعة للحرس الثوري.

ونقلت الوكالة الإيرانية عن رسول معتمد رئيس العلاقات العامة في قوات الجيش الإيراني بالمحافظة، قوله إن ”مقاتلة من طراز F-14 تحطمت بالقرب من قاعدة بابائي الجوية في أصفهان“.

وأضاف معتمد أن ”سقوط المقاتلة جاءت نتيجة تعرضها لخلل فني، صباح اليوم السبت، فيما تمكن قائد الطائرة ومساعده من الهبوط بمظلة وتم نقلهما إلى مستشفى الزهراء لتلقي العلاج“.

وأشار إلى أن طيار هذه المقاتلة ومساعده ”أصيبا أثناء هبوطهما بمظلة“، مبينًا أن ”المقاتلة كانت في مهمة“، من دون ذكر تفاصيل إضافية.

يشار إلى أن هذه الحادثة هي الثانية خلال أقل من شهر في ذات المحافظة، إذ قُتل طياران إثر تحطم طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الإيرانية، في أصفهان، في 24 أيار/مايو الماضي.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية آنذاك، أن ”طائرة من طراز F-7 سقطت أثناء تحليقها من قاعدة الشهيد بابائي في أصفهان في منطقة أنارك (ساحة التدريب الجوي)، وقتل طياران كانا على متنها“، موضحة أن ”أحدهما برتبة رائد يدعى قاسم زماني والآخر ملازم أول يدعى محمد جواد باي“.

ونقلت الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، عن النائب السياسي والأمني لحاكم محافظة أصفهان، محمد رضا جان نثاري، قوله حينذاك إن ”مقاتلة من طراز F7 تحطمت بالقرب من قرية أنارك في مدينة نايين في الساعة 9:30 صباحًا“.

ومدينة نايين تابعة لمحافظة أصفهان وسط ايران.

وأضاف نثاري أن ”مهمة هذه المقاتلة كانت التدريب على إطلاق النار“، مشيرًا إلى أن أسباب السقوط وعدد القتلى لا تزال قيد التحقيق.

من جهتها، أفادت وكالة أنباء ”تسنيم“ التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن المقاتلة التي تحطمت تابعة للجيش الإيراني وانطلقت من قاعدة الثامنة للقوات الجوية للقيام بعمليات تدريب.

وأضافت الوكالة بحسب مصادر مطلعة في محافظة أصفهان ”سقوط هذه المقاتلة جاء نتيجة حدوث خلل فني أثناء المهمة“.

وتعاني إيران من صعوبات في تحديث طائرات سلاح الجو الإيراني، على مختلف الأصعدة، بينها ”إف 14″ و“إف 7″ و“PC-7“ نتيجة العقوبات التي فرضت على البلاد بسبب البرنامج النووي خلال الأعوام الماضية.