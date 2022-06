التلفزيون الروسي يبث مقاطع فيديو لأمريكيَين مفقودَين في أوكرانيا

بثت قناة تلفزيونية روسية عامة مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي الجمعة لأمريكيين توجها للقتال كمتطوعين مع القوات الأوكرانية وباتا في عداد المفقودين منذ أيام.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن لصحافيين الجمعة إنه لا يعرف مكان وجود الرجلين وهما جنديان أمريكيان سابقان لم يعرف أقاربهما عنهما شيئا منذ الأسبوع الماضي. وأضاف بايدن ”يجب على الأمريكيين ألا يذهبوا إلى أوكرانيا“.

كذلك قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن هناك معلومات عن اختفاء مواطن أميركي ثالث ”خلال الأسابيع الأخيرة“.

ونشر الصحافي الروسي رومان كوساريف الذي يعمل مع القناة التلفزيونية الروسية العامة ”آر تي“ مساء الجمعة عبر تلغرام مقطع فيديو لألكسندر درويك وهو يتحدث أمام الكاميرا.

وقال درويك وهو يرتدي زيا عسكريا وبدا أنه جالس في مكتب ”أمي أريد فقط إخبارك بأنني على قيد الحياة وآمل أن أعود إلى المنزل بأسرع ما يمكنني“.

كما بثت ”آر تي“ عبر حسابها الرسمي في تلغرام مقطع فيديو لأندي هوين يوضح فيه أنه هو وألكساندر درويك منخرطان ”في قتال مع القوات الروسية“ بالقرب من خاركيف (شرق أوكرانيا). وأضاف هوين ”سيطرت القوات الروسية على مواقعنا. اضطررنا إلى التراجع“. وقال إنهما استسلما للقوات الروسية بعد الاختباء لساعات عدة.

Russian state TV discussed the capture of two Americans, Alexander Drueke & Andy Huynh, by Russian forces in Ukraine. Immediately after the clip of crying family members pleading for their lives, state TV host used mocking expressions meaning there's no chance they will be freed. pic.twitter.com/cOHp1rcwTg

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) June 17, 2022