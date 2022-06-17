بوتين يستشهد بالكاتب الأمريكي مارك توين لنفي شائعة وفاته

علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على شائعات مرضه وقرب وفاته، خلال المنتدى الاقتصادي في مدينة سانت بطرسبرغ، مستشهدا بمقولة للكاتب الأمريكي مارك توين.

وقال الرئيس بوتين خلال جلسة أسئلة وأجوبة مع رئيس قازاخستان قاسم جومارت توكاييف: ”كما قال مارك توين الشائعات حول موتي مبالغ فيها إلى حد كبير“.

وقال الكاتب الشهير مارك توين هذه العبارة في عام 1897، عندما نفى وفاته لصحيفة ”نيويورك جورنال“، بعد انتشار شائعات عن وفاته بعد معاناته من مرض خطير.

وانتشرت شائعة في الصحف البريطانية تقول أن بوتين، البالغ من العمر 69 عاما، يعاني من مرض باركنسون، مدعية أنه يُشاهد في الأماكن العامة بشكل أقل من المعتاد، ويتم ترتيب ظهوره على شاشة التلفزيون.

كما نقلت صحيفة ”ذا ميرور“ البريطانية تحذيرا نسبته لضابط في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بأنه لم يبق أمام بوتين سوى 3 سنوات فقط ليعيشها بسبب إصابته بمرض السرطان.

وفي وقت سابق نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، التكهنات بأن الرئيس فلاديمير بوتين مريض، قائلا إنه لا توجد أي إشارات تدل على إصابته بأي مرض.

وأضاف لمحطة ”تي إف 1“ الفرنسية: ”يمكنكم مشاهدته على الشاشات، وقراءة خطاباته، والاستماع إليها، أترك الأمر لضمير هؤلاء الذين ينشرون هذه الشائعات“.