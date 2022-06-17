موسكو: اتهام روسيا بالتجسس في هولندا جزء من حملة معادية

اتهمت موسكو هولندا، اليوم الجمعة، بشن ”حملة مناهضة لروسيا“ بعد إعلان السلطات الهولندية عن اعتقال رجل قالت إنه جاسوس روسي حاول اختراق المحكمة الجنائية الدولية، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وقال جهاز المخابرات الهولندي، يوم الخميس، إنه كشف الغطاء عن عميل عسكري روسي يستخدم هوية مزيفة للحصول على منحة تدريبية في المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في اتهامات بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

واتهمت موسكو مرارا الحكومات الغربية ”بشن حملة تخويف من روسيا“ وذلك ردا على العديد من الاتهامات لها بالتجسس على المنظمات والمؤسسات الأكاديمية الأوروبية خلال العقد الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: ”حملة التجسس المناهضة لروسيا في البلاد (هولندا) والتي تواكبها ’تسريبات’ مغرضة مريبة المحتوى ليس من شأنها سوى الإضرار بالعلاقات الثنائية المتضررة بالفعل“.

وذكرت الاستخبارات الهولندية، الخميس، أنها منعت جاسوسا روسيا من اختراق المحكمة الجنائية الدولية تحت غطاء إجراء تدريب في المؤسسة التي تتخذ مقرا في هولندا، وتحقق حاليا في جرائم حرب محتملة في أوكرانيا.

وفي حال لم يكشف في الوقت المناسب، كان الجاسوس ”سيتمكن من الوصول إلى مبنى المحكمة وأجهزة الكمبيوتر“ لجمع معلومات وكشف مصادر لحساب الاستخبارات العسكرية الروسية التي يعمل بها، وفق الاستخبارات الهولندية.

وقالت هولندا إنه كان بإمكانه ”التأثير على الإجراءات الجنائية للمحكمة“ التي تحقق في جرائم محتملة ارتكبت في أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي، وكذلك خلال الحرب الروسية في جورجيا عام 2008، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

وأضافت أن الرجل اسمه سيرغي فلاديميروفيتش تشيركاسوف (36 عاما)، وكان يستخدم هوية برازيلية باسم فيكتور مولر فيريرا (33 عاما) غطاء للسفر من البرازيل إلى هولندا.

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الهولندية ”إيه إن بي“ أنه اعتقل في نيسان/أبريل في مطار سخيبول بأمستردام وهو قادم من البرازيل، وكان من المقرر أن يبدأ تدريبه في المحكمة الجنائية الدولية بعد أن حظي طلبه بالموافقة.

وقالت الاستخبارات الهولندية إنه وضع على متن أول رحلة إلى البرازيل، حيث أعلنت الشرطة توقيف رجل لم تسمه على خلفية تزوير هويته.

وأوردت الشرطة البرازيلية، في بيان، أن الرجل ”قام بتزوير هوية برازيلي والداه متوفيان، باستخدام مخطط تزوير متطور“، مضيفة أنه لا يزال رهن الاعتقال بانتظار المحاكمة.

وكان الروسي قد دخل البرازيل عام 2010 وعاش أيضًا في أيرلندا والولايات المتحدة، قبل أن يعود إلى البرازيل للتحضير لانتقاله إلى هولندا.