مقتل ضابط في الحرس الثوري بظروف غامضة شمال غرب إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية معارضة، اليوم الجمعة، بمقتل ضابط من القوة الجوية التابعة للحرس الثوري بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

وذكر موقع ”آوا تودي“ الإيراني المعارض، أن ”الضابط برتبة ملازم أول من القوة الجوية للحرس الثوري الإيراني (وهاب فرامرزيان) لقي مصرعه في ظروف غامضة بمدينة مراغة التابعة لمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران“.

Se trata de Vahab Faramarzian, oficial en la unidad aeroespacial de la Guardia Revolucionara iraní.#Israel #Irán pic.twitter.com/fMcgtQOa1V — Dani Lerer (@danilerer) June 17, 2022

ولم يصدر أي تعليق رسمي من قبل الحرس الثوري الإيراني أو وسائل الإعلام التابعة له، فيما أظهر إعلان التعزية لعائلة الضابط في الحرس أن ”وهاب فرامرزيان جرى دفنه، أمس الخميس، في مدينة مراغة“.

🟠 شکار مهره های موشکی سپاه یکی پس از دیگری! 🔸در حالی که هنوز یک هفته از کشته شدن دو افسر هوافضای سپاه در خمین و سمنان سپری نشده، وهاب فرامرزیان افسر هوافضای سپاه در مراغه کشته شد! سپاه تروریستی پاسداران در این باره هیچ توضیحی نداده و حقیقت را نگفته است. ✌️#FreeIran2022✌️ pic.twitter.com/iqtJpvGqQt — Effat Panahian (@PanahianEffat) June 17, 2022

وهذه هي الحالة الثالثة من حالات الوفيات الغامضة لضباط في القوة الجوية التابعة للحرس الثوري، والأحد الماضي، أعلن الحرس في بيان رسمي وفاة الملازم ”علي كماني“ من القوات الجوية.

وقال الحرس في بيان نشرته وكالة أنباء ”تسنيم“ التابعة للحرس الثوري، إن ”كماني لقي مصرعه في حادث سير بمدينة خمين التابعة لمحافظة مركزي وسط إيران أثناء أداء مهمته“.

ووصف البيان علي كماني بـ“الشهيد“، دون أن يكشف عن المهمة التي كان يقوم بها في مدينة خمين التابعة لمحافظة مركزي وسط إيران.

وبعد ذلك بيوم واحد، قالت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ الذراع الإعلامية للحرس الثوري الإيراني، الإثنين، إن ”محمد عبدوس“، من أفراد القوة الجوية للحرس الثوري الإيراني، ”قتل خلال أداء مهمته“، دون أن تكتب مزيدًا من التفاصيل.

وأوضحت أن ”محمد عبدوس الموظف في القوة الجوية للحرس الثوري من مواليد 1988 ولقي مصرعه في محافظة سمنان شرق طهران“.

فيما وصفت وكالة أنباء ”تسنيم“ و ”فارس نيوز“، محمد عبدوس بـ“الشهيد“.

وفي الأسابيع الأخيرة، كانت هناك تقارير عديدة عن مقتل شخصيات بارزة في الحرس الثوري في حوادث مختلفة كان أبرزها اغتيال العقيد في قوات فيلق القدس ”حسن صياد خدائي“، قرب منزله شرق طهران برصاص راكبي دراجة نارية، في أوائل 22 من يونيو/حزيران الماضي.

والأسبوع الماضي، توفي أيضًا أيوب انتصاري، متخصص في برامج الصواريخ والطائرات دون طيار في محافظة يزد وسط إيران بسبب ما يسمى بـ“التسمم الغذائي“.

وفي أواخر الشهر الماضي، تحدثت تقارير إيرانية عن مقتل العقيد في قوات فيلق القدس ”علي إسماعيل زادة“، فيما قالت وسائل إعلام إيرانية إن إسماعيل زادة لقي مصرعه جراء سقوطه من شرفة منزله في مدينة كرج غرب العاصمة طهران.

وقالت قناة ”إيران إنترناشيونال“ المعارضة إنها حصلت على معلومات تفيد بتصفية العقيد إسماعيل زادة بتهمة تورطه في اغتيال العقيد حسن صياد خدائي.