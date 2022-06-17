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أخبار

مقتل ضابط في الحرس الثوري بظروف غامضة شمال غرب إيران
تاريخ النشر: 17 يونيو 2022 16:37 GMT
تاريخ التحديث: 17 يونيو 2022 16:55 GMT

مقتل ضابط في الحرس الثوري بظروف غامضة شمال غرب إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية معارضة، اليوم الجمعة، بمقتل ضابط من القوة الجوية التابعة للحرس الثوري بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران. وذكر موقع "آوا تودي"

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المصدر: إرم نيوز

أفادت وسائل إعلام إيرانية معارضة، اليوم الجمعة، بمقتل ضابط من القوة الجوية التابعة للحرس الثوري بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

وذكر موقع ”آوا تودي“ الإيراني المعارض، أن ”الضابط برتبة ملازم أول من القوة الجوية للحرس الثوري الإيراني (وهاب فرامرزيان) لقي مصرعه في ظروف غامضة بمدينة مراغة التابعة لمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران“.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من قبل الحرس الثوري الإيراني أو وسائل الإعلام التابعة له، فيما أظهر إعلان التعزية لعائلة الضابط في الحرس أن ”وهاب فرامرزيان جرى دفنه، أمس الخميس، في مدينة مراغة“.

وهذه هي الحالة الثالثة من حالات الوفيات الغامضة لضباط في القوة الجوية التابعة للحرس الثوري، والأحد الماضي، أعلن الحرس في بيان رسمي وفاة الملازم ”علي كماني“ من القوات الجوية.

وقال الحرس في بيان نشرته وكالة أنباء ”تسنيم“ التابعة للحرس الثوري، إن ”كماني لقي مصرعه في حادث سير بمدينة خمين التابعة لمحافظة مركزي وسط إيران أثناء أداء مهمته“.

ووصف البيان علي كماني بـ“الشهيد“، دون أن يكشف عن المهمة التي كان يقوم بها في مدينة خمين التابعة لمحافظة مركزي وسط إيران.

وبعد ذلك بيوم واحد، قالت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ الذراع الإعلامية للحرس الثوري الإيراني، الإثنين، إن ”محمد عبدوس“، من أفراد القوة الجوية للحرس الثوري الإيراني، ”قتل خلال أداء مهمته“، دون أن تكتب مزيدًا من التفاصيل.

وأوضحت أن ”محمد عبدوس الموظف في القوة الجوية للحرس الثوري من مواليد 1988 ولقي مصرعه في محافظة سمنان شرق طهران“.

فيما وصفت وكالة أنباء ”تسنيم“ و ”فارس نيوز“، محمد عبدوس بـ“الشهيد“.

وفي الأسابيع الأخيرة، كانت هناك تقارير عديدة عن مقتل شخصيات بارزة في الحرس الثوري في حوادث مختلفة كان أبرزها اغتيال العقيد في قوات فيلق القدس ”حسن صياد خدائي“، قرب منزله شرق طهران برصاص راكبي دراجة نارية، في أوائل 22 من يونيو/حزيران الماضي.

والأسبوع الماضي، توفي أيضًا أيوب انتصاري، متخصص في برامج الصواريخ والطائرات دون طيار في محافظة يزد وسط إيران بسبب ما يسمى بـ“التسمم الغذائي“.

وفي أواخر الشهر الماضي، تحدثت تقارير إيرانية عن مقتل العقيد في قوات فيلق القدس ”علي إسماعيل زادة“، فيما قالت وسائل إعلام إيرانية إن إسماعيل زادة لقي مصرعه جراء سقوطه من شرفة منزله في مدينة كرج غرب العاصمة طهران.

وقالت قناة ”إيران إنترناشيونال“ المعارضة إنها حصلت على معلومات تفيد بتصفية العقيد إسماعيل زادة بتهمة تورطه في اغتيال العقيد حسن صياد خدائي.

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