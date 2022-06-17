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الرئيس الصيني: التعاون مع روسيا يسير بقوة في كل المجالات
تاريخ النشر: 17 يونيو 2022 16:10 GMT
تاريخ التحديث: 17 يونيو 2022 16:55 GMT

الرئيس الصيني: التعاون مع روسيا يسير بقوة في كل المجالات

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن التعاون الصيني الروسي يظهر قوة دفع جيدة في جميع المجالات. جاء ذلك في خطاب فيديو مسجل مسبقًا أمام منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي

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المصدر: رويترز

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن التعاون الصيني الروسي يظهر قوة دفع جيدة في جميع المجالات.

جاء ذلك في خطاب فيديو مسجل مسبقًا أمام منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في روسيا، اليوم الجمعة.

وقال ”شي“ إن لديه ثقة كاملة بقوة الاقتصاد الصيني.

من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمام المنتدى الدولي إن علاقات روسيا القوية مع الصين لا ترتبط بالأحداث الجيوسياسية.

وقال بوتين، الذي أدلى بتصريحاته بعد قليل من إلقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ الخطاب المسجل أمام المنتدى، إن تعاون روسيا مع بكين تحركه إمكانيات الصين وليس ”الأحداث الجيوسياسية الأخيرة“.

وسعت روسيا إلى تعزيز علاقاتها مع الصين بعد أن فرض الغرب عقوبات على موسكو بعد غزوها لأوكرانيا، يوم 24 فبراير /شباط.

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