للمرة الثانية منذ الغزو الروسي.. رئيس الوزراء البريطاني في كييف للقاء زيلينسكي

اجتمع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف اليوم الجمعة، في ثاني زيارة يقوم بها إلى العاصمة الأوكرانية منذ الغزو الروسي.

ونشر جونسون، الذي كثيرا ما عبر بقوة عن دعمه لزيلينسكي، صورة له مع الرئيس الأوكراني، مصحوبة بعبارة ”سيدي الرئيس فولوديمير.. من الجيد أن أكون في كييف مرة أخرى“.

وأحيط الاجتماع بالسرية لأسباب أمنية، وهو أحدث استعراض من جانب جونسون لدعم زيلينسكي منذ غزت روسيا أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال الزيارة إن بريطانيا ستمنح أوكرانيا ”القدرة على الصمود الاستراتيجي“ للانتصار على الغزو الروسي.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، أكد جونسون إن بريطانيا ستعمل أيضا مع أوكرانيا على تحرير الحبوب للتصدير عبر البحر الأسود الذي قال إنه أصبح ”رهينة“ لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي إطار الزيارة أعلنت الحكومة البريطانية عزمها تقديم برنامج لتدريب الآف الجنود الأوكرانيين.

ومن جانبه، رحب الرئيس الأوكراني بزيارة رئيس الوزراء البريطاني إلى كييف، مؤكدا أن ”الأزمة عكست مدى قوة دعم بلاده لأوكرانيا.

وأكد مكتب الرئيس الأوكراني، في بيان أن ”زيلينسكي ناقش مع رئيس الوزراء البريطاني توريد الأسلحة الثقيلة وأنظمة الدفاع الجوي وتقديم الدعم الاقتصادي لأوكرانيا“.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، والمستشار الألماني أولاف شولتز أجروا الخميس زيارة إلى كييف.

الزيارة شملت جولة في بعض مناطق البلاد، بينها إيربين في ضواحي كييف، وحملت صورا من الدعم المعنوي، ووعودا بدعم لوجيستي، وإدانات وشجب، ولم تخل من سماع دوي صافرات الإنذار جراء إحدى عمليات القصف.

وتعهد المستشار الألماني أولاف شولتز، لأوكرانيا بمواصلة الدعم التام لكفاحها في مواجهة الهجوم الروسي.

وأكد ماكرون أيضا أن زيارته إلى كييف هي ”رسالة وحدة أوروبية، موجهة إلى الأوكرانيين، لأننا نعلم أن الأسابيع المقبلة ستكون صعبة للغاية“.