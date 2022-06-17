اليونان: من المهم إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع تركيا‎‎

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الجمعة إنه من المهم إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع تركيا، رغم التصريحات الحادة التي أدت إلى تصعيد التوتر بين الجارتين، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“.

ويختلف البلدان، العضوان في حلف شمال الأطلسي، حول عدد من القضايا تتراوح من الحدود البحرية والمجال الجوي إلى مصادر الطاقة المحتملة في البحر المتوسط وقبرص المنقسمة عرقيا.

وعاد التوتر إلى الظهور في الآونة الأخيرة، إذ قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن اليونان يجب أن تتوقف عن تسليح الجزر في بحر إيجه، والتي يجب أن تكون منزوعة السلاح بموجب المعاهدات الدولية.

وترفض اليونان ما تقوله تركيا باعتباره لا أساس له.

وقال ميتسوتاكيس، الذي كان يتحدث في قبرص، إن القانون الدولي يقف إلى جانب اليونان.

وأضاف خلال اجتماع مع الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس في نيقوسيا: ”سننحي جانبا أي خطاب يخرج عن القواعد الدبلوماسية السليمة“.

وتابع: ”أعتقد أن هذا هو النهج الصحيح وأننا سنعود بسرعة إلى حالة الهدوء ونحافظ دائما على قنوات الاتصال مفتوحة.. من وجهة نظري دائما أنه حتى في أصعب الأوقات، لا ينبغي أبدا إغلاق هذه القنوات“.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن وزيري دفاع تركيا واليونان التقيا على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل أمس الخميس، وناقشا مواصلة الحوار لتخفيف التوتر المتصاعد في الآونة الأخيرة.

وكان ميتسوتاكيس في قبرص لحضور مؤتمر حزب التجمع الديمقراطي في الجزيرة.

وتم تقسيم قبرص في الغزو الذي وقع عام 1974 بعد انقلاب قصير دبره الجيش الذي كان يحكم اليونان في ذلك الوقت.

وتمثل حكومة القبارصة اليونانيين الجزيرة بأكملها في الاتحاد الأوروبي، بينما توجد دولة للقبارصة الأتراك في الشمال.

وكانت اليونان، نشرت مؤخرا سلسلة خرائط تاريخية لدحض الاتهامات التركية بأن أثينا تنتهك معاهدات سلام أعقبت الحربين العالميتين الأولى والثانية، وفق ما ذكرته وكالة ”فرانس برس“.

ونشرت الخارجية اليونانية خرائط تعود إلى عام 1923 قالت إنها تصور ”بطريقة واضحة لا تقبل الجدل الأفعال والادعاءات التركية غير الشرعية والأحادية“، على حد تعبيرها.

وجاء في بيان الخارجية اليونانية أن الخرائط ”توثق مدى التعديلات التركية من أجل قلب الوضع الراهن وانتهاك القانون الدولي، وتهديد السلام والأمن والاستقرار في منطقتنا“.