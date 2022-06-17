توصية أوروبية بمنح أوكرانيا وضع "المرشح" للانضمام إلى الاتحاد

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أوصت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء بمنح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وفق ما أعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين الجمعة.

وقالت دير لايين في مؤتمر صحفي إن ”المفوضية توصي المجلس أولاً بإعطاء أوكرانيا أفقا أوروبيًا، وثانيًا بمنحها وضع المرشح، وهذا بالطبع شريطة أن تنفذ الدولة عددًا من الإصلاحات المهمة“.

وأضافت: ”نعلم جميعًا أن الأوكرانيين مستعدون للموت من أجل الدفاع عن تطلعاتهم الأوروبية. نريدهم أن يعيشوا معنا، من أجل الحلم الأوروبي“.

وستتم مناقشة هذا الرأي في القمة الأوروبية في 23 و24 حزيران/يونيو وينبغي على قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 المصادقة عليه بالإجماع.

من جهته اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، قرار المفوضية ”تاريخيا“ بالنسبة لبلاده.

وكان زيلينسكي قد أكد الخميس، أن أوكرانيا ”مستعدة“ للعمل لتصبح ”دولة كاملة العضوية“ في الاتحاد الأوروبي.

ولم يسبق أن تم إصدار رأي في وقت قصير كهذا بشأن طلب ترشح، وهي حالة طارئة بسبب الحرب التي تخوضها روسيا منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

كما تعد جزءًا من الدعم الذي يقدمه الأوروبيون لأوكرانيا في مواجهة موسكو.

وأيّدت باريس وبرلين وروما منح أوكرانيا ”فوراً“ وضع المرشح رسميا أمس الخميس.

جاء ذلك خلال زيارة إلى كييف، قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الذين انضم إليهم الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس.

وقدمت كييف ترشيحها في أواخر شباط/فبراير بعيد بدء الغزو الروسي.

ولتصبح مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، يجب أن تحقق أي دولة سلسلة من المعايير السياسية (الديمقراطية وسيادة القانون وحماية الأقليات)، والاقتصادية (اقتصاد السوق القابل للاستمرار)، والالتزام بإدخال قواعد القانون الأوروبي.

وتربط أوكرانيا أساسا بالاتحاد الأوروبي اتفاقية شراكة دخلت حيز التنفيذ في أيلول/سبتمبر 2017.

واعترفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي زارت أوكرانيا مرتين في وقت سابق، بأن سلطات البلاد ”فعلت الكثير“ استعدادا لترشيحها.

لكنها قالت إنه لا يزال هناك ”الكثير لتفعله“، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الفساد واحترام سيادة القانون.

ومازال الفساد مستشريا في أوكرانيا.

ففي تقريرها لعام 2021، صنفت منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية هذا البلد في المرتبة 122 من أصل 180.

وهذا أفضل مما كانت عليه في 2014 (المرتبة 142)، لكنها مازالت بعيدة جدًا عن جيرانها في الاتحاد الأوروبي (الأسوأ بلغاريا في المرتبة 78).

وهناك خمسة بلدان مرشحة رسميا هي تركيا (1994 ض ، العملية مجمدة الآن) ومقدونيا الشمالية (2005) ومونتينيغرو (2010) وصربيا (2012) وألبانيا (2014).