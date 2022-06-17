الرئيس الإيراني "مندهش" من "التناقض" الأمريكي تجاه بلاده

أعرب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يوم الجمعة، عن ”دهشته“ بسبب ما أسماه بـ“التناقض الأمريكي“ تجاه بلاده.

وقال رئيسي إنه ”أمر مثير للدهشة حيث يبعث الأمريكيون رسائل للتفاوض والتوصل إلى اتفاق، ثم يواصلون من جهة أخرى فرض العقوبات على إيران“.

وأضاف في خطاب له من العاصمة طهران أمام حشد من الإيرانيين، أن ”الأمريكيين يبعثون رسالة للتوصل إلى اتفاق من جهة، ومن جهة أخرى يفرضون عقوبات، وهذا سيعطينا الحق أمام العالم في عدم الثقة بهم“.

وتابع: ”يجب أن نعمل على تحييد تلك العقوبات“، مشيرا إلى أنه ”من حقنا ألا نثق بالأمريكيين وهذا سيجعل العالم يمنحنا الحق في عدم الثقة بهم“.

وفرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على مجموعة شركات إيرانية تقوم بتصدير منتجات بتروكيماوية في شرق آسيا.

وبحسب مسؤولين أمريكيين، ”فُرضت العقوبات بسبب عدم وجود اتفاق نووي بين البلدين“.

وقال رئيس مكافحة الإرهاب في وزارة الخزانة الأمريكية، بريان نيلسون، إن ”الولايات المتحدة تنتهج دبلوماسية فعَّالة للتوصل إلى اتفاق ثنائي وتنفيذ الاتفاق النووي“.

وشدد نيلسون على أنه في ”حالة عدم وجود اتفاق نووي مع طهران، ستواصل الولايات المتحدة جهودها للحد من تصدير النفط والمنتجات النفطية من إيران“.

وأضاف أن بلاده ”ستواصل فضح الشبكة التي تستخدمها إيران للالتفاف على العقوبات“.

وبعد الانسحاب أحادي الجانب للولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في عام 2018، فرضت واشنطن عقوبات صارمة على إيران.

لكن طهران تواصل الالتفاف على العقوبات بطريقة مختلفة في تصدير النفط، لكنها ترفض الكشف عن تلك الآليات التي تتبعها.

من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إنه ”إذا اختارت إيران مواصلة إثارة قضايا لا صلة لها بالاتفاق النووي، فلدينا خيارات أخرى للتعامل معها بحثناها مع حلفائنا“.

وأضاف برايس أنه ”رغم ذلك فهناك إمكانية لعودة متبادلة للاتفاق النووي إذا نحَّت إيران جانباً قضايا خارج الاتفاق“.

وأكد أن ”العودة للاتفاق النووي تصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي“.

وأضاف أن ”البرنامج النووي الإيراني بدأ يشكل تحديا حقيقيا للولايات المتحدة، وأصبح أكبر تهديد لنا في الشرق الأوسط“.

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين، يوم الخميس، إن ”واشنطن ستواصل فرض عقوبات على طهران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي“.

بدوره، اعتبر نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية والدبلوماسية مهدي صفري، الخميس، أن ”العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على قطاع البتروكيماويات لن تؤثر على عمل إيران في مواصلة صادراتها“.

وقال صفري، في مداخلة مع التلفزيون الإيراني: ”يضع الأمريكيون أسماءنا على قائمة العقوبات بذرائع مختلفة“.

وأضاف: ”تخضع إيران للعقوبات منذ أكثر من 40 عامًا، وخلال هذه الفترة كان لها طرقها الخاصة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والمبيعات والصادرات والواردات“.

وتابع المسؤول الإيراني: ”لقد تم حظر منتجاتنا والبتروكيماويات، لكننا واصلنا بيع منتجاتنا البتروكيماوية بطرق مختلفة، ولن تكون هذه مشكلة في عملية البيع والتصدير“.