ولي العهد السعودي يزور تركيا رسميا في 22 يونيو

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

كشف مسؤول تركي كبير، طلب عدم الكشف عن اسمه، اليوم الجمعة، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيزور تركيا رسميا في 22 حزيران/يونيو.

وستكون هذه الزيارة الأولى للأمير محمد إلى إسطنبول منذ توتر العلاقات بين البلدين، على خلفية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وأوضح المصدر أن برنامج الزيارة سيُعلن بالتفصيل ”خلال عطلة نهاية الأسبوع“.

كما أورد المسؤول التركي أنه سيتم توقيع عدة اتفاقات خلال الزيارة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زار المملكة العربية السعودية في نهاية نيسان / أبريل والتقى الأمير محمد قبل أن يؤدي مناسك العمرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ في ختام لقائهما أنه جرى خلاله ”استعراض العلاقات السعودية التركية، وفرص تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها“.

وكانت هذه أول زيارة لأردوغان إلى السعودية منذ الأزمة، بعد وقت قصير من إحالة محكمة تركية تحاكم 26 سعوديا يشتبه في ضلوعهم بمقتل خاشقجي أوراق القضية على السعودية.

وتواجه تركيا أزمة مالية حادة تدفعها إلى طي صفحة الخلافات مع خصومها ومنافسيها، مثل مصر وإسرائيل، وخصوصا دول الخليج.

ويشهد الاقتصاد التركي انهيار عملته وارتفاع معدل التضخم الذي تجاوز 60 بالمئة خلال السنة الماضية.

وتأمل تركيا في جذب استثمارات خليجية جديدة إليها للمساعدة على تحريك عجلة الاقتصاد.

وأدى مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول قبل أربع سنوات إلى توتر العلاقات بين البلدين، وإلى مقاطعة سعودية غير رسمية للبضائع التركية ما أدى إلى خفض صادرات أنقرة 90 في المئة.