ماكسار الأمريكية: سفن ترفع علم روسيا تنقل الحبوب الأوكرانية إلى سوريا

قالت شركة ماكسار الأمريكية للتصوير بالأقمار الصناعية إن سفنا ترفع علم روسيا حملت حبوبا أوكرانية تم حصادها في الموسم الماضي ونقلتها إلى سوريا، خلال الشهرين الماضيين.

ويوم الثلاثاء الماضي، قال وزير الزراعة الأوكراني ميكولا زولسكي إن الغزو الروسي لبلاده سيوجد نقصا في القمح العالمي لثلاثة مواسم على الأقل، بحجب الكثير من المحصول الأوكراني عن الأسواق، مما يدفع الأسعار إلى مستويات قياسية.

وتحاصر روسيا الخطوط البحرية لتصدير الحبوب الأوكرانية، ويواجه البلد، الذي يُعرف أحيانا بأنه سلة الخبز لأوروبا، مشاكل أخرى تتراوح من تلغيم حقول القمح إلى نقص في مساحات تخزين الحبوب.

وقال زولسكي لـ“رويترز“ إن ”أوكرانيا ستنفصل عن السوق لوقت طويل“.