سقوط مروحية تابعة لحركة طالبان في "معقل المعارضة"

أعلنت وسائل إعلام أفغانية مستقلة، اليوم الخميس، عن سقوط مروحية تابعة لحركة طالبان في ولاية بنجشير شمال أفغانستان معقل الجبهة الوطنية المعارضة.

وذكرت وكالة أنباء ”آماج نيوز“ الأفغانية عبر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“، نقلًا عن مسؤولي محلي من طالبان في بنجشير قوله إن ”مروحية تابعة للحركة تحطمت، مساء اليوم، في وادي آروزي بولاية بنجشير“.

وأضاف المسؤول، الذي لم تكشف عنه الوكالة، ”أن ركاب المروحية ليسوا محاصرين من قبل مقاتلي جبهة المقاومة الوطنية المعارضة، وأن الجهود تبذل لإنقاذهم“.



بدوره، قال المتحدث باسم جبهة المقاومة صبغة الله أحمدي عبر حسابه على موقع ”تويتر“، ”إن مروحية طالبان كانت تحلق لتزويد مقاتليها بالإمدادات في وادي آروزي بإقليم بنجشير، وأسقطها مقاتلو الجبهة، والطيارون حُوصروا من قبل المقاومة“.



وفي سياق متصل، تحدثت تقارير صحفية عن اندلاع اشتباكات عنيفة بين 3 جماعات معارضة مع مقاتلي حركة طالبان في بنجشير، وبروان، وبغلان.

وأكدت مصادر محلية ”أن 10 من مقاتلي طالبان قتلوا وجرحوا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية“.

وقالت مصادر في ولاية بنجشير لوكالة ”آماج نيوز“، إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات جبهة المقاومة الوطنية وطالبان في ناحية شتل في بنجشير“.

وذكرت المصادر أن الاشتباك اندلع، صباح أمس (الأربعاء)، في وادي آروزي بمديرية شيل بمنطقة بنجشير واستمر عدة ساعات، مضيفة أن ”الاشتباك وقع عندما كانت طالبان تحاول مهاجمة مواقع لقوات جبهة المقاومة من جبال سالانج وشتل“.

فيما قالت الوكالة الأفغانية في تقرير لها إن ”المعلومات تفيد بسقوط ضحايا من كلا جانبي النزاع؛ لكن العدد الدقيق لم يعرف بعد“، ولم تعلق طالبان وجبهة المقاومة الوطنية على الأمر بعد.

في غضون ذلك، قُتل وأُصيب 8 من مقاتلي طالبان، الليلة الماضية، في عملية حرب عصابات شنتها قوات جبهة الحرية الأفغانية على قاعدة لطالبان في منطقة جولبهار بإقليم بروان شمال أفغانستان.

وقال إعلام جبهة الحرية الأفغانية، ”قُتل 3 من عناصر طالبان، وأُصيب 5 آخرون خلال الاشتباكات“.

إلى ذلك، قالت جبهة الحرية إن طالبان شنت عمليات جوية وبرية ضد مقاتلي الجماعة في قرية شاهشان بمقاطعة أندراب بولاية بغلان شمال أفغانستان.

ووفقًا للجبهة ”بعد عدة ساعات من العمليات، تراجعت طالبان، مما أسفر عن مقتل اثنين من مقاتلي طالبان، والاستيلاء على عدد من المعدات العسكرية“.

وتصاعدت وتيرة الاشتباكات بين حركة طالبان والجبهات المناهضة للحركة، التي تسيطر على أفغانستان، منذُ شهر آب/أغسطس من العام الماضي.