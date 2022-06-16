الحرس الثوري يعتقل مدراء قنوات تلغرام تبث "أخباراً سرية" عن إيران

اعتقلت قوات الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني، عددا من مديري ومشغلي قنوات إخبارية عبر تطبيق تلغرام تبث ما وصفته بـ“أخبار سرية“ عن إيران.

وأفادت وسائل إعلام تابعة للحرس الثوري نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إنه ”تم إلقاء القبض على مدراء عدد من قنوات تطبيق تلغرام المعروفة التي تنشر وثائق ”سرية“ و ”خاصة“ عن الأوضاع في إيران.

وبحسب موقع ”ألف نيوز“ المتشدد، إنه ”تم تحديد واعتقال مدراء القنوات شبه السرية وكتاب الظل من قبل جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني بتهمة تعكير صفو الرأي العام ونشر وثائق سرية“.

وأضاف المصدر الإيراني أن ”مدراء القنوات من خلال نشاطهم، استغلوا الفراغ القانوني في إدارة الفضاء الإلكتروني للدولة ومنصة تلغرام“.

وتطبيق تلغرام محجوب في إيران بموجب أمر صدر من السلطات القضائية في أبريل/نيسان 2018 على خلفية احتجاجات شعبية مناهضة للنظام والحكومة.

وأوضح المصدر أن ”جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري تمكنت من اكتشاف ما أسماها بـ“الصندوق الأسود لقنوات تلغرام“، مبيناً أنه ”من خلال نشر الوثائق السرية، سعوا إلى كسب ثقة جزء من الجمهور وإثارة الخلاف بين المسؤولين في البلاد من خلال نشر أخبار انتقائية وكاذبة“.

من جانبه، طالب عضو البرلمان الإيراني ”مالك شريعتي نياسر“، في تغريدة له عبر ”تويتر“، الخميس، الحرس الثوري بالكشف عن أسماء مدراء القنوات الإخبارية في تلغرام.

وكتب: ”بينما أتقدم بالشكر للحرس الثوري الإيراني على عمله الحاسم، آمل أن يكون التقرير الخاص بأسماء الجناة وخاصة قائد هذه الدائرة الخطرة وسجلات أنشطتهم والعناصر الداعمة في المراكز المهمة مع إمكانية الوصول إلى المعلومات الحساسة التي تسبب الخلافات في البلاد، خاصة بين المسؤولين، لتكون شفافة للشعب ودرسا للآخرين“.

ولم يتم الكشف عن أسماء أي من هؤلاء المسؤولين حتى الآن، والشخص الوحيد المتورط في القضية، والذي تم الإبلاغ عن اعتقاله من قبل بعض وسائل الإعلام، هو ”علي قلهكي“، وهو ناشط سياسي متشدد مقرب من السلطة الحاكمة.

منابع خبری می‌گویند سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، ادمین‌های چند کانال تلگرامی نزدیک به جناح حاکم را در ایران بازداشت کرده است. نام علی قلهکی، فعال رسانه‌ای نزدیک به طیف اصولگرا، به عنوان یکی از بازداشت شدگان مطرح شده است.

گفتگو با احسان مهرابی، روزنامه نگار: pic.twitter.com/jC2BrfUykN — BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) June 16, 2022

وقالت الجمعية الإيرانية لنشطاء حقوق الإنسان إن المعتقلين اتهموا بـ ”تعكير صفو الرأي العام من خلال نشر وثائق سرية“.

كما أطلقت قناة تلغرام تدعى ”الحرس الثوري“ على المعتقلين اسم ”الصندوق الأسود في تلغرام“.

وبحسب قناة الحرس الثوري الإيراني، فإنهم ”كانوا يحاولون كسب ثقة جزء من الجمهور من خلال نشر وثائق سرية وإثارة الفتنة بين مسؤولي الدولة من خلال نشر أخبار انتقائية وكاذبة“.

ومن آخر الأخبار التي بثتها هذه القنوات، نبأ صدام لفظي بين عضو مجلس الأمن القومي السياسي المتشدد ”سعيد جليلي“ وعلي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي في اجتماع لمجلس تشخيص مصلحة النظام مؤخراً.

وبحسب هذا الخبر، اقترح سعيد جليلي في هذا الاجتماع سحب إيران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية على خلفية قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد طهران، الأمر الذي عارضه علي لاريجاني وشقيقه صادق لاريجاني رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام.

ونفى مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني في وقت لاحق هذه الأخبار، قائلا: ”لم يكن هناك حوار بين الأعضاء بشأن هذه القضية“.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إلقاء القبض على مديري قنوات تلغرام ومحاكمتهم في إيران، ففي الماضي، وفي أوقات مختلفة، تم اعتقال مشغلي القنوات الإخبارية في هذا التطبيق ومحاكمتهم وسجنهم عدة مرات من قبل الأجهزة الأمنية في إيران.

ووفقًا لقوانين وزارة الثقافة في إيران، يجب أن تحصل وسائل الإعلام الإخبارية النشطة في الفضاء الإلكتروني على ترخيص من هذه الوزارة، وقبل حجب تطبيق تلغرام، كان على القنوات التي تضم أكثر من 5000 عضو الحصول على ترخيص نشاط.