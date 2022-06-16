اندلاع حريق في أكبر حقل غاز بروسيا إثر انفجار أنبوب

أعلنت شركة ”غازبروم“ فرع أورينغوي في روسيا حالة الطوارئ في المنطقة، بعد اندلاع حريق في أكبر حقل غاز في منطقة يامالو نينيتس ذاتية الحكم.

وبحسب موقع ”روسيا اليوم“ على الإنترنت، انفجر أنبوب بقطر 1400 مم في موقع ”غازبروم“ أورينغوي، ثم اندلع حريق هائل، ولم يتم توضيح أي تفاصيل حتى الآن.

ويعد هذا الحقل من أكبر حقول الغاز في العالم، ويحتل المرتبة الثانية بعد شمال وجنوب بارس (قطر/إيران) من حيث الاحتياطيات، وتصل احتياطياته القابلة للاسترداد إلى 10 تريليون متر مكعب من الغاز.

وقد تم تحديد موقع الحريق في الساعة 4:05 صباح اليوم بالتوقيت المحلي، ولم تقع إصابات.

وقال المكتب الصحفي لـ ”غازبروم“ إن الحادث لن يؤثر على إنتاج الغاز المخطط له بأي شكل من الأشكال.