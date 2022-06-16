الهند.. احتجاجات على نظام جديد للتجنيد

قالت الشرطة الهندية إن حشودا غاضبة أشعلت النار في عربة قطار وأغلقت سككا حديدية وطرقا في احتجاجات اليوم الخميس، على نظام جديد للتجنيد للجيش.

وأعلنت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي هذا الأسبوع عن إصلاح نظام التجنيد للقوات المسلحة التي يبلغ قوامها 1.38 مليون جندي يهدف إلى خفض متوسط سن الأفراد وخفض الإنفاق على معاشات التقاعد.

وقال سانجاي سينغ، المدير العام المناوب للشرطة في ولاية بيهار، شرق البلاد، إن الاحتجاجات اندلعت في نحو 12 منطقة، وإن المحتجين أغلقوا الطرق والسكك الحديدية.

وأضاف سينغ ”أشعل المحتجون النار في عربة قطار بإحدى المناطق“، وأضاف ”نهبوا محطة للسكة الحديد“.

ويقضي النظام الجديد، الذي يسمى ”درب النار“ في اللغة الهندية، بتجنيد الشبان والشابات بين 17.5 و21 عاما لمدة أربع سنوات مع إبقاء ربعهم فقط في الخدمة فترات أطول.

وفي السابق، كانت القوات البرية والقوات البحرية والقوات الجوية كل على حدة تجند الأفراد لمدة 17 عاما في العادة للرتب الأدنى، وأثارت مدة التجنيد القصيرة، القلق بين المجندين المحتملين.

وقال شاب أحاط به محتجون آخرون في منطقة جيهان أباد في ولاية بيهار لرويترز ”أين سنذهب بعد أن نعمل أربع سنوات فقط؟“، وأضاف ”سنصبح مشردين بعد خدمة أربع سنوات، لذلك أغلقنا الطرق“.

وشهدت بيهار وولاية أوتار براديش المجاورة احتجاجات على التوظيف في السكك الحديدية في يناير/ كانون الثاني؛ ما يبرز مشكلة البطالة الملحة في الهند.