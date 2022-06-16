تركيا تسجن 16 صحافيا بتهمة "الانتماء لمنظمة إرهابية"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أودعت السلطات التركية 16 صحافيا في السجن، اليوم الخميس، بتهمة ”الانتماء إلى منظمة إرهابية“ في ديار بكر، بجنوب شرق تركيا ذي الغالبية الكردية، وذلك بحسب قرار سجنهم.

وكان عشرون صحافيا تركيا يعملون لوسائل إعلام وشركات إنتاج قريبة من حزب الشعوب الديمقراطي (المؤيد للأكراد) أوقفوا في الثامن من حزيران/ يونيو بتهمة ”الانتماء إلى القسم الصحافي“ لحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة وحلفاؤها الغربيون ”منظمة إرهابية“.

ووُضع هؤلاء قيد الحجز الاحتياطي منذ ذلك الحين، وتم سجن 16 منهم اليوم الخميس، ومن بينهم سردار ألتان الرئيس المشارك لجمعية صحافيين، بتهمة ”الانتماء إلى منظمة إرهابية“ بحسب قرار إيداع السجن وأحد محامي الصحافيين ردا على أسئلة وكالة ”فرانس برس“ للأنباء.

وتم الإفراج عن الصحافيين المتبقين تحت رقابة قضائية.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن المدعي استجوب الصحافيين بشأن مضمون مقالاتهم.

وقال ممثل منظمة ”مراسلون بلا حدود“ في تركيا إيرول اوندر أوغلو ”هذا الوضع يدفع إلى الاعتقاد بوجود مناورة ما قبل الانتخابات لقطع الطريق على الطبقة السياسية الكردية وحرمانها من وسيلة تعبير“.

وأكد من جانب آخر أن هذه الاعتقالات تأتي في وقت تقول فيه تركيا إنها تحضر لهجوم ضد مقاتلين أكراد في شمال سوريا.

وتندد منظمات غير حكومية بانتظام بتراجع حرية الصحافة في تركيا التي تحتل المرتبة 149 من أصل 180 بحسب تصنيف حرية الصحافة لعام 2022 الذي تنشره منظمة مراسلون بلا حدود.

ويتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حزب الشعوب الديمقراطي، ثالث أكبر كتلة في البرلمان التركي، بأنه ”الواجهة السياسية“ لحزب العمال الكردستاني.

ومنذ 2016، تم توقيف مئات الأعضاء من حزب الشعوب الديمقراطي، وبينهم القيادي صلاح الدين دميرتاش، الذي سجن رغم الاحتجاجات الأوروبية.

ويوم الثلاثاء الماضي، حذر البرلمان الأوروبي من تدهور حقوق الإنسان في تركيا، داعيا أنقرة إلى ”بذل جهود حقيقية“ لا يمكن من دونها استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وبتأييد 448 نائبا ومعارضة 67 وامتناع 107، أقر أعضاء البرلمان تقريرا غير ملزم يشجب ”تراجع الحريات الأساسية والديمقراطية وسيادة القانون“ في تركيا ويشدد على ”غياب الإرادة السياسية لتنفيذ الإصلاحات الضرورية“ بهذا الشأن.