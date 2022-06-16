فقدان أمريكيين في أوكرانيا.. وواشنطن تتخوف من وقوعهما بيد الروس

قال أفراد عائلة أمريكيين سافرا إلى أوكرانيا للتطوع في القتال ضد القوات الروسية، إنهما مفقودان منذ أسبوع وربما يكونان قد سقطا في الأسر.

وكان آخر اتصال بين العائلتين وكل من ألكسندر دروك (39 عاما) وآندي وين (27 عاما)، وكلاهما من ألاباما، في الثامن من حزيران/ يونيو، ولم يعودا من مهمة في محيط خاركيف في شرق أوكرانيا.

وذكرت العائلتان ومتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أنه لم يتم التأكد من الأنباء التي أشارت إلى أنهم سقطا في أسر القوات الروسية.

وقالت خطيبة آندي عبر الهاتف: ”ما نعلمه رسميا حتى الآن من وزارة الخارجية أن آندي وأليكس مفقودان“.

وأضافت: ”لم نتأكد من أي شيء أكثر من ذلك“.

وإذا تأكد أنهما أصبحا أسيرين فسوف تكون تلك أول مرة يجري فيها تأكيد أسر مواطنين أمريكيين منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/ فبراير الماضي.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، إنه إذا تأكدت صحة تلك الأنباء فسوف تبذل الولايات المتحدة ”كل ما بوسعها“ لاستعادتهما.

وأبلغ المواطنان أفراد عائلتيهما في الثامن من حزيران/ يونيو أنه لن يتسنى التواصل معهما لبضعة أيام دون ذكر تفاصيل خشية رصد تلك الاتصالات.

ولم تكن هناك صلة بينهما قبل أن يلتقيا في أوكرانيا.