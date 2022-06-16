تقرير: الإيرانيون المحتجزون في الأرجنتين حاولوا ضرب أهداف إسرائيلية

كشف تقرير عبري، يوم الأربعاء، أن عناصر ”تنتمي للحرس الثوري الإيراني“ حاولوا ضرب أهداف إسرائيلية في الأرجنتين.

وجاء في تقرير القناة ”13“ العبرية، أن ”الشكوك تتزايد بأن فرقة من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، احُتجزت في بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين، كانت تبحث عن أهداف إسرائيلية ويهودية هناك من أجل تنفيذ هجوم“.

وأضاف التقرير أنه ”منذ حوالي أسبوع، تلقت أجهزة الأمن الأرجنتينية معلومات استخبارية بأن طائرة من طراز بوينغ 747 كان بها أفراد من الحرس الثوري يبحثون عن أهداف للهجوم حيث تم اعتقالهم واقتيادهم للاستجواب“.

وأكد أن ”الإيرانيين لا يكفون عن السعي للانتقام من إسرائيل.. حتى خلال يوم الأربعاء كانت هناك محاولات إيرانية لتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين“.

وتتحفظ السلطات الأرجنتينية، منذ 10 أيام، على طائرة شحن فنزويلية من طراز بوينغ 747 مملوكة لشركة ”إمتراسور“ التابعة لشركة ”كونفياسا“ العامة.

ومُنع أفراد طاقم الطائرة -التي أتت من المكسيك ومحمّلة قطع غيار سيارات- من مغادرة الأرجنتين بينما يحقق القضاء في خلفياتهم، ولا سيما أي صلة محتملة بالحرس الثوري الإيراني.

ويتكوّن طاقم الطائرة من 14 فنزويلياً وخمسة إيرانيين.

وتم حجز جوازات سفر أفراد الطاقم الإيرانيين أولا ثم الفنزويليين، لكن لهم الحرية في دخول ومغادرة فندقهم الواقع قرب مطار إيزيزا في بوينس آيرس.

في المقابل، استبعد وزير الأمن الأرجنتيني، يوم الأربعاء، وجود صلة بين أحد أفراد طاقم الطائرة الفنزويلية وفيلق القدس الإيراني، مرجحا أن لا يعدو الأمر كونه تشابه أسماء.

وأشار الوزير أنيبال فرنانديز إلى أن تحليل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والحواسيب اللوحية التي ضبطت الثلاثاء لدى أفراد الطاقم أثناء تفتيش غرفهم في الفندق، ”سيستغرق أياماً عدة“، بحسب وكالة ”فرانس برس“.

وصودر بأمر من قاض فدرالي الثلاثاء، 18 هاتفا وسبعة أجهزة كمبيوتر وخمسة حواسيب لوحية ووثائق مختلفة لأفراد الطاقم.

وأضاف فرنانديز في مؤتمر صحافي: ”ثمة ما يشير إلى أن هناك شخصا يحمل نفس اسم غلام رضا قاسمي، أحد أفراد الطاقم، انخرط في فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني“، مشدداً على أنه لم يتم التوصل إلى ”شيء غير هذا التشابه في الأسماء“.

وتابع الوزير: ”وفق عمليات التقصي التي أجرتها الشرطة الفدرالية، لم نصل إلى أي بيانات تغيّر منحى الأمور حتى الآن“.

ولدى سؤاله عن ظروف هبوط الطائرة، لفت وزير الأمن الصحافيين إلى أن ”لا أحد من أفراد الطاقم موضوع نشرة حمراء“ من الإنتربول، وأنه ”ليس هناك سبب موضوعي آخر“ كان يحول دون أن تدخل الطائرة الأرجنتين في 6 حزيران/ يونيو الجاري.

وكانت الأوروغواي منعت دخول هذه الطائرة في الثامن من الشهر ذاته.

وبحسب وزير الأمن ”بعد ذلك (عند وصول الطائرة) تلقينا بيانات من وكالات دولية حول الطائرة“، لا سيما أنها كانت مملوكة في السابق لشركة الطيران الإيرانية ”ماهان إير“ الخاضعة لعقوبات أمريكية.

وتتهم واشنطن الشركة الإيرانية بدعم فيلق القدس، وهو وحدة نخبة في الحرس الثوري مكلفة ”العمليات الخارجية“ ومدرج على اللائحة الأمريكية السوداء لـ“المنظمات الإرهابية الأجنبية“.

وبحسب طهران، باعت ”ماهان إير“ الطائرة في فنزويلا قبل أكثر من عام.

وجاءت هذه التطورات بعد إحباط هجمات إيرانية كانت تستهدف سياحاً إسرائيليين في تركيا، وبعد أيام من حديث أجهزة الأمن في تايلاند، عن اعتقالها خلية تابعة لإيران كانت تخطط لاستهداف إسرائيليين.

وكشف تقرير نشرته القناة ”12“ العبرية، عن رسالة قوية أرسلتها أنقرة إلى طهران مفادها أنها ”غير مستعدة للسماح لإيران باستخدام أراضيها لتنفيذ أو تنظيم أعمال إرهابية ضد دول أخرى“.

وأصدرت إسرائيل تحذيرا لمواطنيها بشأن السفر إلى تركيا. وقال وزير الخارجية يائير لابيد، إنه ”لا توجد حاليا تحذيرات سفر لدول أخرى باستثناء تركيا، والتي تم إحباط محاولات إيرانية لتنفيذ هجمات مختلفة طوال الفترة الماضية“.

ودعا لابيد الإسرائيليين في تركيا يوم الاثنين الماضي، إلى المغادرة على الفور، كما دعا المواطنين الإسرائيليين إلى إلغاء خطط السفر إلى البلاد وسط تقارير تفيد بإحباط محاولات إيرانية لاغتيال إسرائيليين في إسطنبول.

والثلاثاء، أصدرت إدارة العمليات داخل الجيش الإسرائيلي، أوامرها، للجنود الإسرائيليين المسافرين إلى تركيا بالعودة فوراً لإسرائيل، بسبب ”ورود إنذارات ساخنة بتنفيذ عمليات ضدهم من قبل الخلايا الإيرانية هناك“.

وقالت إذاعة الجيش، إن ”إدارة العمليات داخل الجيش الإسرائيلي أمرت الضباط والجنود المسافرين لتركيا بالعودة فورا، ومنع إجراء أي اتصال وإلغاء تصاريح سفرهم وعودتهم بشكل فوري بعد ورود معلومات استخبارية عالية الدقة أن هجوما إيرانياً انتقامياً سوف يستهدفهم في تركيا“.

وكشفت القناة ”13“ العبرية، عن إنشاء منظمة أمنية إسرائيلية للمهمات الخاصة تضم أشخاصا من جهازي الموساد والشاباك ومجلس الأمن القومي، بحيث يعمل على مدار الساعة.

ووفق القناة العبرية، فإن مهمة هذه المنظمة تتلخص في تحليل المعلومات الاستخباراتية، ومعالجتها، وتحذير الإسرائيليين في الخارج في الوقت الحقيقي.

وتصاعدت التوترات بين إسرائيل وإيران في الأسابيع الأخيرة، بعد اغتيال ضابط إيراني في طهران، وضربات جوية ضد أهداف مرتبطة بإيران في سوريا.