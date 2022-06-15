خبراء أمميون: قلقون من "القمع العنيف" للمدنيين في إيران

أعرب خبراء أمميون مستقلون، يوم الأربعاء، عن قلقهم إزاء ”القمع العنيف“ للمجتمع المدني في إيران، بما في ذلك النشطاء العماليين والمدرسون.

وقال عدد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان، في بيان نقلته ”بي بي سي“ بنسختها الناطقة بالفارسية، يوم الأربعاء، إن ”المعلمين والعمال اعترضوا بشكل عام على رواتبهم وظروف رفاهيتهم، لكن الحكومة الإيرانية قمعتهم بشدة“.

وأضاف الخبراء في بيانهم أنهم ”قلقون للغاية من أن أول استجابة لسلطات الجمهورية الإسلامية لمطالب الشعب هي الإجراءات الأمنية بما في ذلك القمع العنيف للمتظاهرين“.

وتابع البيان أن ”استخدام القوة من قبل الأجهزة الأمنية الإيرانية، يأتي في وضع يبدو أنه هناك سياسة نشطة جارية لحماية الجناة وعدم محاسبتهم“.

وبحسب ”بي بي سي“، شارك 11 خبيرا في إصدار هذا البيان، بينهم جافيد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالوضع في إيران.

وقال جافيد رحمان وزملاؤه في البيان أن ”قمع المتظاهرين في إيران يحدث في وضع تعاني فيه البلاد من ظروف اقتصادية سيئة للغاية إلى الحد الذي اعترف به مسؤولو الجمهورية الإسلامية أنفسهم“.

واختتم خبراء الأمم المتحدة بيانهم بالقول إن ”المهمة الرئيسية للحكومة هي اتخاذ إجراءات لحماية حقوق الإنسان وتحسينها، بما في ذلك الحد من آثار العقوبات“، داعين السلطات الإيرانية إلى ”معالجة الأسباب الجذرية للاحتجاجات في البلاد“.

وفي العام الماضي، نظم اتحاد المعلمين في إيران مسيرات في جميع أنحاء البلاد عدة مرات للاحتجاج على تدني رواتب المعلمين.

وتعرض العديد من المعلمين الناشطين في الاحتجاجات، إلى الاعتقال والسجن.

وذكر تقرير سابق صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن أكثر من 80 مدرسا تم اعتقالهم أو استدعاؤهم في الفترة التي سبقت احتجاجات يوم العمال العالمي وحتى 24 من أيار/ مايو الماضي.

وأضاف التقرير أن منازل عدد من النشطاء العماليين والمدرسين تعرضت للهجوم خلال نفس الفترة، ولم يتمكن أي من المعلمين المعتقلين من الاتصال بمحام.

وفي الفترة الأخيرة تزايدت الاحتجاجات الشعبية في إيران شهرا بعد آخر، جراء سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية.