لجنة أممية: من السابق لأوانه استخلاص نتائج حول جرائم الحرب في أوكرانيا

أعلن رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة الخاصة بأوكرانيا اريك موزي، الأربعاء، أن اللجنة جمعت عدة ادعاءات بشأن جرائم حرب محتملة ارتكبتها القوات الروسية في البلاد، لكن من السابق لأوانه استخلاص نتائج الآن.

وقال موزي، خلال مؤتمر صحافي في كييف: ”في بوتشا واربين تلقت اللجنة معلومات تتعلق بإعدام تعسفي لمدنيين، وتدمير ونهب ممتلكات، وشن هجمات على بنى تحتية مدنية خصوصا المدارس“.

وبعد انسحاب القوات الروسية تم العثور على جثث مئات المدنيين في مناطق واقعة شمال غرب كييف.

واتهمت السلطات الأوكرانية روسيا بـ“ارتكاب جرائم حرب“ وهو ما نفته موسكو.

وفي منطقتي خاركيف وسومي (شمال شرق) اللتين تعرضتا لقصف القوات الروسية، أشارت اللجنة إلى ”تدمير مناطق مدنية شاسعة نتيجة للقصف الجوي وعمليات القصف أو إطلاق الصواريخ على أهداف مدنية“.

وأوضح اريك موزي: ”لكن في هذه المرحلة لسنا قادرين على الاستناد إلى نتائج واقعية، أو أن نبت في قضايا متعلقة بالتأهيل القانوني للأحداث“. وتابع: ”لكن حتى الحصول على تأكيدات في وقت لاحق، فإن المعلومات الواردة ومواقع التدمير التي تمت زيارتها قد تدعم الادعاءات القائلة بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وارتكبت في هذه المناطق“.

يذكر أن منظمة العفو الدولية كانت قد اتهمت روسيا، الإثنين الماضي، بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، قائلة: ”إن الهجمات على خاركيف التي استُخدِمت في كثير منها قنابل عنقودية محظورة أدت إلى مقتل مئات المدنيين“.

وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير عن ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، إن عمليات ”القصف المتكررة للأحياء السكنية في خاركيف هي هجمات عشوائية قتلت وجرحت مئات المدنيين وبالتالي تشكل جرائم حرب“.

وأضافت: ”ينطبق هذا على الضربات التي نفذت باستخدام (ذخائر) عنقودية، وكذلك على تلك التي نُفذت باستخدام أنواع أخرى من الصواريخ غير الموجهة، وقذائف المدفعية غير الموجهة“.

وتابعت أن ”استمرار استخدام أسلحة متفجرة غير دقيقة كهذه في مناطق مدنية مأهولة، مع العلم بأنها تتسبب بشكل متكرر بوقوع أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، قد يرقى إلى حد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين“.

وقالت منظمة العفو إنها كشفت عن أدلة في خاركيف على الاستخدام المتكرر من جانب القوات الروسية للقنابل العنقودية 9N210 و9N235 والألغام الأرضية المتناثرة، وكلها محظورة بموجب الاتفاقات الدولية.

ويفصّل التقرير الذي يحمل عنوان ”يمكن لأي شخص أن يموت في أي وقت“، كيف بدأت القوات الروسية في استهداف مناطق مدنية في خاركيف في اليوم الأول من الغزو في 24 شباط/فبراير، وكيف استمر القصف الذي ”لا هوادة فيه“ لمدة شهرين، محدِثا ”دمارا شاملا“ في المدينة البالغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة.