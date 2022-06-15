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أخبار

الرئيس الصيني يؤكد لبوتين دعم بلاده لسيادة وأمن روسيا
تاريخ النشر: 15 يونيو 2022 12:51 GMT
تاريخ التحديث: 15 يونيو 2022 13:15 GMT

الرئيس الصيني يؤكد لبوتين دعم بلاده لسيادة وأمن روسيا

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ الأربعاء خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين دعم بكين لـ"سيادة" روسيا و"أمنها"، حسبما أفاد تلفزيون "سي سي تي في" الصيني

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المصدر: ا ف ب

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ الأربعاء خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين دعم بكين لـ“سيادة“ روسيا و“أمنها“، حسبما أفاد تلفزيون ”سي سي تي في“ الصيني الرسمي.

وقال شي لبوتين بحسب ما نقل عنه التلفزيون إن ”الصين راغبة في مواصلة دعم روسيا في قضايا تمثل مصالح أساسية وتثير مخاوف رئيسية مثل السيادة والأمن“.

وبحسب التقرير عن المكالمة، لم يذكر شي أي قضية محددة مثل أوكرانيا أو تايوان.

تعود آخر مكالمة أعلن عنها بين شي وبوتين إلى أواخر شباط/فبراير، غداة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وترفض الصين منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير استخدام عبارة ”غزو“ لوصفه وتوجه أصابع الاتهام في النزاع إلى الولايات المتحدة والحلف الأطلسي.

وامتنعت السلطات الصينية القريبة من الكرملين عن التنديد بالعملية الروسية.

وقبل ثلاثة أسابيع من بدء النزاع، استقبل الرئيس الصيني بوتين في بكين على هامش افتتاح دورة الأولمبياد الشتوية لعام 2022.

وأعلنا في تلك المناسبة ”صداقة بلا حدود“ بين بلديهما ووقعا عددا من الاتفاقات ولا سيما في مجال الغاز.

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