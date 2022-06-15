الناتو: تسليم أسلحة ثقيلة لأوكرانيا يتطلب وقتا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، إن ”دول الحلف ستزود أوكرانيا بأسلحة ثقيلة حديثة، لكن هذا يتطلب وقتا، لأنه يتعين تدريب الجيش الأوكراني على استخدامها“.

وأوضح ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي قبل بدء اجتماع لوزراء دفاع الحلف: ”لقد اتخذنا إجراءً عاجلاً، لكن الجهود تتطلب وقتًا“، وفقاً لقوله.

ونوه إلى ”أن الانتقال من معدات الحقبة السوفياتية إلى معدات الحلف الأطلسي الحديثة يتطلب استعداد الأوكرانيين لاستخدامها.. هذا انتقال صعب ومتطلب“.

وزود الحلفاء، حتى الآن، أوكرانيا بأسلحة ثقيلة تعود إلى الحقبة السوفياتية من مخزونهم، لأن الأوكرانيين مدربون على استخدامها.

وتتعلق المطالب الآن بمنح الأسلحة التي تستخدمها قوات الحلف.

وأكد ستولتنبرغ أنها ”أنظمة مدفعية طويلة المدى وأنظمة مضادة للطائرات وفقًا لمعايير حلف شمال الأطلسي، وتتطلب تدريبًا وصيانة“.

وشارك الأمين العام للناتو، الثلاثاء، في اجتماع عُقد في لاهاي مع سبعة حلفاء أوروبيين في الناتو (هولندا وبلجيكا وبولندا ورومانيا والبرتغال والدنمارك ولاتفيا).

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، شرح عملية تقديم مدافع وتوفير تدريب للجنود الأوكرانيين على استخدامها.

ومن المقرر أن يشارك وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف في الاجتماع الوزاري للناتو الذي سيعقب اجتماعا لدول ”مجموعة الاتصال“ التي شكلتها الولايات المتحدة.

وأوضح ستولتنبرغ أن ”الوزير ريزنيكوف سيقيم الطلبات العاجلة ونوع المعدات وإيصالها بحيث تكون الأسلحة حاسمة في ساحة المعركة“.

واعلن الجيش الروسي الأربعاء أنه دمر بصواريخ كروز عالية الدقة مخزن أسلحة حصلت عليها أوكرانيا من حلف شمال الأطلسي، في غرب البلاد.

وقبل الاجتماع، قال مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي في تغريدة إن أوكرانيا تطلب الحصول على 300 نظام إطلاق صواريخ متعددة وألفي مدرعة وألف طائرة مسيرة، ومعدات أخرى.

وكان أحد مستشاري الرئاسة الأوكرانية قال إن كييف، التي تواجه قواتها صعوبة في صد القوات الروسية في دونباس، تنتظر قرارا اليوم الأربعاء، بشأن تسريع تسليمها أسلحة ثقيلة من قبل حلفائها الغربيين.

وكتب ميخائيلو بودولياك في تغريدة على موقع ”تويتر“، ”إن ميزان المدفعية بين روسيا وأوكرانيا هو عشرة مقابل واحد، وأتلقى رسائل يوميا من مقاتلين يقولون نحن صامدون أبلغونا بدقة متى ستصل الأسلحة“.

وأضاف، قبيل اجتماع في بروكسل لعدد من هؤلاء الحلفاء، بحضور وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، حول هذا الموضوع، ”أحيل السؤال (…) إلى بروكسل، ننتظر قرارا“.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت أنها تلقت ”نحو 10% من الأسلحة“ التي تطالب شركاءها الغربيين بها لمواجهة القوات الروسية، حسبما أفادت وزارة الدفاع الأوكرانية، أمس الثلاثاء.