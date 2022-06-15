الكرملين: الاتصالات مع واشنطن يجب أن تستمر

قال الكرملين اليوم الأربعاء، إن الاتصالات ما زالت ”ضرورية“ في العلاقات مع الولايات المتحدة، وسط توترات بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف اليوم الأربعاء، ردا على سؤال عن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، إن ”الاتصالات ضرورية، وسيبقى التواصل واجبا في المستقبل“.

وأضاف ”الولايات المتحدة باقية، وأوروبا باقية، لذا بطريقة ما سيتعين علينا التواصل معهم“.

ووصلت العلاقات بين روسيا والغرب بالفعل لأدنى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة، حتى قبل أن ترسل موسكو عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا فيما تسميه ”عملية عسكرية خاصة“.

ورد الغرب على الغزو بفرض عقوبات غير مسبوقة، وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن يجعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ”منبوذا“ على الساحة العالمية. واتهمت روسيا واشنطن بشن ”حرب اقتصادية“ عليها.

وقال بيسكوف إن الوضع الحالي يجعل من ”غير المحتمل“ عودة الجانبين إلى ما أسماه ”روح جنيف“ في إشارة إلى قمة بين بايدن وبوتين في العام 2021، التي أحيت الآمال في انفراج محدود.

قال بيسكوف ”هل من الممكن العودة إلى روح جنيف، عندما كان هناك بصيص من الأمل؟ احتمال ضعيف جدا“، مضيفا ”من غير المحتمل أن نعيش في أحلام قديمة ونحن نرى ما يحدث الآن“.

ومضى قائلا، إن الاتصالات المستقبلية بين البلدين وهما أكبر قوتين نوويتين في العالم يجب أن تكون على أساس ”الاحترام والمنفعة المتبادلة“.

لكنه أضاف أن ”هذا ليس موضوعا (مطروحا) على المدى القصير“.

من جانب آخر كان قد قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إنه سيتعين على أوكرانيا إجراء محادثات مع روسيا في مرحلة ما، من أجل محاولة إنهاء الحرب بين البلدين، وفقًا لرويترز.

وقال ماكرون في أثناء زيارته إلى رومانيا ”سيتعين على الرئيس الأوكراني والمسؤولين الأوكرانيين التفاوض مع روسيا“.

وذكر مصدران دبلوماسيان أن ماكرون وصل رومانيا أمس الثلاثاء، في جولة تستغرق ثلاثة أيام إلى الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي، بما في ذلك مولدوفا، قبل أن يتوجه على الأرجح إلى كييف غدًا الخميس في زيارة مع المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي.