أوكرانيا تنتظر قرارا من حلفائها الغربيين بشأن الأسلحة الثقيلة

قال أحد مستشاري الرئاسة الأوكرانية إن كييف، التي تواجه قواتها صعوبة في صد القوات الروسية في دونباس، تنتظر قرارا اليوم الأربعاء، بشأن تسريع تسليمها أسلحة ثقيلة من قبل حلفائها الغربيين، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

وكتب ميخائيلو بودولياك في تغريدة على موقع ”تويتر“، ”إن ميزان المدفعية بين روسيا وأوكرانيا هو عشرة مقابل واحد، وأتلقى رسائل يوميا من مقاتلين يقولون نحن صامدون أبلغونا بدقة متى ستصل الأسلحة“.

وأضاف، قبيل اجتماع في بروكسل لعدد من هؤلاء الحلفاء، بحضور وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، حول هذا الموضوع، ”أحيل السؤال (…) بروكسل، ننتظر قرارا“.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت أنها تلقت ”نحو 10% من الأسلحة“ التي تطالب شركاءها الغربيين بها لمواجهة القوات الروسية، حسبما أفادت وزارة الدفاع الأوكرانية، أمس الثلاثاء.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني آنا ماليار، للتلفزيون الرسمي: ”أسلحة نحن بحاجة إليها، تلقينا 10% منها تقريبًا“.

وتابعت: ”لن نتمكن من الانتصار في هذه الحرب دون مساعدة شركائنا الغربيين، بغض النظر عن الجهود التي تبذلها أوكرانيا واحتراف جيشنا“.

واعتبرت أنه يجب ”تحديد مهل واضحة لتسليم الأسلحة، لأن كل يوم تأخير هو يوم ليس لمصلحة حياة الجنود الأوكرانيين ولا لشعبنا“. وأضافت: ”لا يمكننا الانتظار لفترة طويلة لأن الوضع صعب جدًا، لا سيما في الشرق في منطقة دونباس، حيث يتقدم الروس تدريجيًا منذ عدة أسابيع إلى حد السيطرة الكاملة على منطقة لوغانسك“. ودعت آنا ماليار، إلى وضع ”جدول زمني دقيق (…) في المستقبل القريب، والحفاظ على إرادة شركائنا الغربيين في دعم أوكرانيا ماليًا وعسكريًا“. وفي يوم الثلاثاء، حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مجددًا الدول الغربية على إرسال ”المزيد من الأسلحة والمعدات العسكرية (…) بشكل أسرع“ لأن ”الروس لديهم 10 أو 100 مرة أكثر“. ولفت خلال لقاء عبر الفيديو مع صحفيين دنماركيين إلى أن الجيش الأوكراني ”ليس لديه ما يكفي من الأسلحة البعيدة المدى والعربات المدرعة“. وتابع: ”تعتمد سرعة استعادة السيطرة على الأراضي المحتلّة على المساعدة والأسلحة“ التي يرسلها الغربيون. وأضاف: ”إذا منحنا المزيد من الأسلحة، يمكننا التقدّم“.