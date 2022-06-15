ماكرون: سيتعين على الرئيس الأوكراني التفاوض مع روسيا في مرحلة ما

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إنه سيتعين على أوكرانيا إجراء محادثات مع روسيا في مرحلة ما، من أجل محاولة إنهاء الحرب بين البلدين، وفقًا لرويترز.

وقال ماكرون في أثناء زيارته إلى رومانيا ”سيتعين على الرئيس الأوكراني والمسؤولين الأوكرانيين التفاوض مع روسيا“.

وذكر مصدران دبلوماسيان أن ماكرون وصل رومانيا أمس الثلاثاء في جولة تستغرق ثلاثة أيام إلى الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي، بما في ذلك مولدوفا، قبل أن يتوجه على الأرجح إلى كييف غدًا الخميس في زيارة مع المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي.

واتخذ ماكرون موقفا أشد صرامة إزاء روسيا اليوم بعد زيارة للقوات الفرنسية والقوات الحليفة في قاعدة لحلف شمال الأطلسي في رومانيا، في محاولة لتهدئة المخاوف لدى أوكرانيا وبعض الحلفاء الأوروبيين بشأن موقفه السابق تجاه موسكو.

وتعرّض الزعيم الفرنسي لانتقادات من أوكرانيا وحلفاء في شرق أوروبا بسبب ما يعتبرونه دعمًا غير واضح لأوكرانيا في الحرب مع روسيا.

وسعى المسؤولون الفرنسيون في الأيام الأخيرة إلى تعزيز الخطاب الإعلامي، بينما اتخذ ماكرون ما يبدو أنه موقف أكثر صرامة مساء الثلاثاء عندما التقى بالقوات الفرنسية.

وقال للقوات الفرنسية وقوات الأطلسي في قاعدة عسكرية في رومانيا ”سنبذل قصارى جهدنا لوقف القوات الروسية ومساعدة الأوكرانيين وجيشهم ومواصلة المفاوضات“.

وأضاف ”لكننا في المستقبل المنظور، سنحتاج إلى الحماية والردع“.

قال ماكرون مرارًا في الأسابيع الأخيرة إن من الضروري عدم ”إذلال“ روسيا حتى يتسنى التوصل لحل دبلوماسي عند انتهاء القتال، وحافظ على قنوات الاتصال مفتوحة مع الكرملين؛ ما أثار استياء الحلفاء.

وتقود فرنسا مجموعة قتالية تابعة للأطلسي في رومانيا قوامها نحو 800 جندي بينهم 500 فرنسي إلى جانب آخرين من هولندا وبلجيكا. نشرت باريس ،أيضًا، نظامًا صاروخيًّا سطح-جو.

ويتوجه ماكرون إلى مولدوفا ،في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، لدعم دولة يخشى كثيرون من أن تنجر إلى الصراع في أوكرانيا المجاورة.

وتتوجه الأنظار إلى كييف غدًا الخميس، إذ قالت مصادر دبلوماسية إن الزعماء الأوروبيين الثلاثة قد يتوجهون إلى العاصمة الأوكرانية. ورفضت الرئاسة الفرنسية تأكيد الزيارة.

تأتي الزيارة ،ذات الدلالة الرمزية، قبل يوم من إصدار المفوضية الأوروبية توصية بشأن وضع أوكرانيا كمرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، وهو اقتراح لا تتحمس له الدول الأوروبية الكبرى.