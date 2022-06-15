الأرجنتين تمدد احتجاز 5 إيرانيين من طاقم طائرة شحن فنزويلية

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

فرض على نحو عشرين إيرانيا وفنزويليا من أفراد طاقم طائرة شحن محتجزة منذ ثمانية أيام في الأرجنتين البقاء في هذا البلد الذي تدرس سلطاته صلات محتملة للإيرانيين مع الحرس الثوري، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

وبعدما أمر بحجز جوازات سفر خمسة إيرانيين من أفراد الطاقم يقيمون في فندق بالقرب من بوينوس آيرس، ”72 ساعة إضافية“، طلب القضاء الأرجنتيني الثلاثاء أن يبقى الفنزويليون الأربعة عشر من أفراد طاقم الطائرة أيضًا في البلاد.

وصلت طائرة البوينغ 747 من المكسيك إلى كوردوبا في الأرجنتين في السادس من حزيران/يونيو. وهي تحمل قطع غيار سيارات ومملوكة لشركة ”إيمتراسور“ التابعة لشركة الطيران العامة الفنزويلية (كونفياسا) التي تخضع لعقوبات أمريكية.

والطائرة التي كانت مملوكة لشركة ”ماهان“ إير الإيرانية التي تخضع أيضا لعقوبات أمريكية، متوقفة منذ الأربعاء الماضي في مطار إيزيزا في بوينس آيرس بعد محاولتها السفر إلى أوروغواي.

وأوضح وزير الأمن الأرجنتيني أنيبال فرنانديز الاثنين أنه عقب الهبوط في الأرجنتين ”وردت معلومات من منظمات أجنبية تحذر من انتماء جزء من الطاقم إلى شركات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني“.

وأضاف أن عمليات التدقيق في الأرجنتين كشفت ”أمورا غير منطقية“، موضحا أن الطائرة ”أعلنت عن طاقم أصغر من الذي سافر وأدى ذلك إلى تحقيق“.

وصرح مدير الفندق الذي ينزل فيه الطاقم سيزار جيوجيونوني لوكالة فرانس برس ليل الثلاثاء الأربعاء أن الشرطة قامت بعمليات تفتيش في غرف الطاقم ”بهدوء شديد وبطريقة صحيحة ودون مشاكل“.

وأشار إلى أنهم ”يمكن أن يتحركوا بحرية“.

وكانت إيران قد أعلنت أنّ احتجاز طائرة ”بوينغ 747“ فنزويلية منذ أسبوع في الأرجنتين كانت تقل 14 فنزويلياً وخمسة إيرانيين، هو جزء من ”عملية بروباغندا“ ضد طهران.

وربط المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي في طهران الاثنين الماضي، هذه العملية بالتوتر الشديد الذي يسيطر حالياً على العلاقات بين إيران ودول غربية، بسبب الملف النووي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن ”الأسابيع الأخيرة كانت حافلة بالبروباغندا وبالعمليات النفسية والحرب الكلامية الهادفة لإثارة شعور بعدم الأمان (في إيران)، وتدخل هذه العملية في هذا الإطار“.