فرنسا تعتقل "مسؤولا كبيرا" بتنظيم داعش في مالي

اعتقل جنود فرنسيون مسؤولا متشددا كبيرا في مالي، بالمنطقة الحدودية، مع دخول انسحابهم من هذا البلد المرحلة الأخيرة، حسب ما ذكرت هيئة الأركان الفرنسية لوكالة فرانس برس الأربعاء.

وقال المصدر نفسه ”ليلة الـ 12 من حزيران/ يونيو 2022 أدت عملية نفذتها قوة برخان (…) إلى القبض على أمية ولد البقاعي، المسؤول الكبير في تنظيم داعش في الصحراء الكبرى“.

وأعلنت رئاسة الأركان الفرنسية، الإثنين، أن الجيش الفرنسي سيغادر رسميّا قاعدة ”ميناكا“ العسكرية في شمال شرق مالي، لتسليمها للقوات المسلحة المالية، في المرحلة ما قبل الأخيرة من انسحاب قوة برخان المناهضة للمتشددين من البلاد.

ووفقا لما نقلته وكالة ”فرانس برس“، أكد المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الجنرال باسكال ياني، خلال مؤتمر صحفي، أن الجنود الفرنسيين سيغادرون مالي نهائيا ”في نهاية الصيف“ مع نقل معقلهم الرئيس في غاو إلى القوات المسلحة المالية.

وتضم قاعدة ميناكا في المنطقة المعروفة بالمثلث الحدودي، بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، القوات الخاصة الفرنسية والأوروبية تاكوبا، والتي تهدف لمساعدة القوات المالية على أن تصبح أكثر استقلالية.

وشهدت مالي، البلد الفقير الواقع في قلب منطقة الساحل، انقلابين عسكريين في آب/ أغسطس 2020 وأيار/مايو 2021.

وتترافق الأزمة السياسية مع أزمة أمنية خطيرة مستمرة منذ عام 2012، وظهور حركات تمرد انفصالية وإرهابية في الشمال.

وابتعد المجلس العسكري الحاكم عن فرنسا وشركائها واتجه نحو روسيا لمحاولة وقف الانتشار المتشدد الذي تمدد نحو الوسط، وباتجاه بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

وأودت أعمال العنف في مالي بحياة الآلاف من المدنيين والعسكريين، وأدّت إلى نزوح مئات الآلاف.