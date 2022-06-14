ستولتنبرغ: أوكرانيا بحاجة المزيد من السلاح لصد التقدم الروسي

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ الثلاثاء أنّ على الدول الغربية إرسال مزيد من الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا فيما تحرز روسيا تقدّما في شرق البلاد.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي في لاهاي بعد اجتماعه بزعماء سبعة حلفاء أوروبيين في الناتو قبل قمة رئيسية ”نعم، يجب أن تحصل أوكرانيا على مزيد من الأسلحة الثقيلة“.

وأوضح أن الناتو ”يكثّف“ عمليات تسليم الأسلحة وأن المسؤولين سيجتمعون في بروكسل الأربعاء لتنسيق المزيد من الدعم، بما في ذلك الأسلحة الثقيلة ”لأنهم (الأوكرانيين) يعتمدون بشكل مطلق عليها ليكونوا قادرين على مواجهة الغزو الروسي الوحشي“.

وطلبت أوكرانيا مرارا من الغرب أن يرسل لها أسلحة ثقيلة وانتقدت بعض القادة الأوروبيين لعدم تسليمها أسلحة تقول إنها في حاجة إليها لصدّ قوات موسكو.

وتلقت أوكرانيا ”نحو 10% من الأسلحة“ التي تطالب شركاءها الغربيين بها لمواجهة القوات الروسية، حسبما أفادت وزارة الدفاع الأوكرانية، الثلاثاء.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني آنا ماليار، للتلفزيون الرسمي: ”أسلحة نحن بحاجة إليها، تلقينا 10% منها تقريبًا“، وفق ما نقلته وكالة ”فرانس برس“.

وتابعت: ”لن نتمكن من الانتصار في هذه الحرب دون مساعدة شركائنا الغربيين، بغض النظر عن الجهود التي تبذلها أوكرانيا واحتراف جيشنا“.

واعتبرت أنه يجب ”تحديد مهل واضحة لتسليم الأسلحة، لأن كل يوم تأخير هو يوم ليس لمصلحة حياة الجنود الأوكرانيين ولا لشعبنا“.

وأضافت: ”لا يمكننا الانتظار لفترة طويلة لأن الوضع صعب جدًا، لا سيما بالشرق في منطقة دونباس، حيث يتقدم الروس تدريجيًا منذ عدة أسابيع إلى حد السيطرة الكاملة على منطقة لوغانسك“.

واستقبل رئيسا الوزراء الهولندي مارك روته والدنماركية ميتي فريدريكسن ستولتنبرغ وزعماء بولندا ورومانيا ولاتفيا والبرتغال وبلجيكا قبل قمة لحلف شمال الأطلسي ستقام في مدريد نهاية حزيران/يونيو.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافتسكي عن أسفه لأن الغرب ”لا يفعل ما يكفي“ لدعم أوكرانيا.

وقال في المؤتمر الصحافي ”لم نفعل ما يكفي للدفاع عن أوكرانيا ومساندة الشعب الأوكراني ودعم حريته وسيادته“.

وأضاف ”ولذلك أطلب منكم بذل المزيد من الجهود لتسليم أوكرانيا الأسلحة والمدفعية. إنهم في حاجة إليها للدفاع عن بلادهم“.

وأشار إلى أن الدول الغربية لن تكون لها ”صدقية“ إذا خسرت أوكرانيا أمام روسيا.

وتابع ”سيكون هذا إخفاقا تاما وكارثة للاتحاد الأوروبي ولقيمنا ولقيم حلف شمال الأطلسي“.