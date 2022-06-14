أمريكا: ننتظر ردًا بنَّاء من إيران بشأن الاتفاق النووي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تنتظر ردًا بنَّاءً من إيران بشأن إحياء الاتفاق النووي، للعام 2015.

وأضافت أن هذا الرد البناء يجب أن يتخلى عن قضايا ”غير جوهرية“ في إشارة محتملة إلى مطالبة طهران بإسقاط الحرس الثوري من قائمة أمريكية للمنظمات الإرهابية.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قال في وقت سابق الثلاثاء، إن بلاده ”لم تهرب من الحوار والتفاوض، وإنها لن تنسحب من المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي“.

وأضاف عبد اللهيان أن ”المفاوضات النووية متواصلة وتبادل الرسائل مع واشنطن عبر الجانب الأوروبي مستمر“.

وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، ذكر أن إيران وجهت، يوم الخميس، ضربة شبه قاصمة إلى فرص إحياء الاتفاق النووي المبرم، العام 2015، بعد أن بدأت في إزالة جميع معدات المراقبة التي وضعتها الوكالة بموجب الاتفاق.

وكانت إيران قد أنذرت مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة من أنها سترد في حال الموافقة على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، ينتقدها لتقاعسها عن تفسير وجود آثار يورانيوم في مواقع لم يتم الإعلان عنها.

وجاءت الموافقة على القرار بأغلبية ساحقة في ساعة متأخرة يوم الأربعاء.

وقال غروسي في مؤتمر صحفي دعا إليه على عجل إن ”إيران أبلغت الوكالة بأنها تعتزم، اعتبارًا من يوم الخميس، إزالة 27 كاميرا وضعتها الوكالة ومعدات أخرى، هي ”في الأساس كل“ معدات المراقبة الإضافية المثبتة بموجب اتفاق 2015.

وأضاف أن ”هذا يترك فرصة خلال فترة من 3 إلى 4 أسابيع لإعادة وضع بعض معدات المراقبة على الأقل وإلا فقدت وكالة الطاقة الذرية القدرة على تجميع خيوط كل أو معظم الأنشطة والمواد النووية الإيرانية الأكثر أهمية كما يستدعي إحياء الاتفاق“.

وعما سيحدث إذا لم تتم إعادة المعدات خلال هذه الفترة، قال غروسي: ”أعتقد أن هذا سيكون ضربة قاصمة“ لإحياء الاتفاق.

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء يوم الخميس، في تقرير سري للدول الأعضاء، اطلعت عليه ”رويترز“، أن مفتشي الوكالة بدأوا في إزالة الكاميرات في موقعين.

وقال مسؤولون أمريكيون، تحدثوا شريطة عدم نشر هوياتهم، إنه ”حتى بعد مرور 3 أو 4 أسابيع سيظل بوسع طهران تقديم معلومات إضافية للسماح بإحياء الاتفاق النووي“.

وصرح مسؤول أمريكي كبير أنه ”من الممكن إحياء الاتفاق، لكن كلما طالت مدة منع إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية من المراقبة، زادت الشفافية التي سيتعين عليها إبداؤها للوكالة“.

وتوقفت بالفعل المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة حول إحياء الاتفاق المبرم، العام 2015، ولم تنعقد أي محادثات منذ آذار/مارس.