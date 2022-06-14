أوكرانيا: تسلمنا 10% فقط من الأسلحة الغربية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

تلقت أوكرانيا ”نحو 10% من الأسلحة“ التي تطالب شركاءها الغربيين بها لمواجهة القوات الروسية، حسبما أفادت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الثلاثاء.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني آنا ماليار، للتلفزيون الرسمي: ”أسلحة نحن بحاجة إليها، تلقينا 10% منها تقريبًا“، وفق ما نقلته وكالة ”فرانس برس“.

وتابعت: ”لن نتمكن من الانتصار في هذه الحرب دون مساعدة شركائنا الغربيين، بغض النظر عن الجهود التي تبذلها أوكرانيا واحتراف جيشنا“.

واعتبرت أنه يجب ”تحديد مهل واضحة لتسليم الأسلحة، لأن كل يوم تأخير هو يوم ليس لمصلحة حياة الجنود الأوكرانيين ولا لشعبنا“.

وأضافت: ”لا يمكننا الانتظار لفترة طويلة لأن الوضع صعب جدًا، لا سيما بالشرق في منطقة دونباس، حيث يتقدم الروس تدريجيًا منذ عدة أسابيع إلى حد السيطرة الكاملة على منطقة لوغانسك“.

ودعت آنا ماليار، إلى وضع ”جدول زمني دقيق (…) في المستقبل القريب، والحفاظ على إرادة شركائنا الغربيين في دعم أوكرانيا ماليًا وعسكريًا“.

وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء، حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مجددًا الدول الغربية على إرسال ”المزيد من الأسلحة والمعدات العسكرية (…) بشكل أسرع“ لأن ”الروس لديهم 10 أو 100 مرة أكثر“.

ولفت خلال لقاء عبر الفيديو مع صحافيين دنماركيين إلى أن الجيش الأوكراني ”ليس لديه ما يكفي من الأسلحة البعيدة المدى والعربات المدرعة“.

وتابع: ”تعتمد سرعة استعادة السيطرة على الأراضي المحتلّة على المساعدة والأسلحة“ التي يرسلها الغربيون.

وأضاف: ”إذا منحنا المزيد من الأسلحة، يمكننا التقدّم“.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، يوم الأحد، في بيان إن ”صواريخ كاليبر أطلقت من البحر (…) دمرت بالقرب من تشورتكيف مستودعًا كبيرًا لأنظمة صواريخ مضادة للدبابات وأنظمة دفاع جوي محمولة وقذائف زودت بها الولايات المتحدة والدول الأوروبية نظام كييف“، وفق ”فرانس برس“.

ولم يحدد الجيش الروسي التوقيت الذي شنت فيه هذه الضربة، لكن السلطات الأوكرانية في هذه البلدة الصغيرة الواقعة غرب البلاد أعلنت أنها أدت، مساء السبت، إلى إصابة 22 شخصًا على الأقل بينهم مدنيون، وألحقت أضرارًا بموقع عسكري.

وتعليقًا على ذلك قال الرئاسة الأوكرانية، إنه ”لم يكن هناك أي هدف تكتيكي أو إستراتيجي لهذه الضربة، كما هي الحال عليه في الغالبية العظمى من الضربات الروسية الأخرى.. هذا إرهاب، مجرد إرهاب“.