إثيوبيا.. جيش تحرير أورومو يهاجم مدينة غامبيلا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

هاجم متمردون الثلاثاء مدينة غامبيلا الإثيوبية، عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه والواقعة في جنوب غرب البلاد، لكن قواتها الأمنية استعادت السيطرة على الوضع أخيرا، وفقا لبيان صادر عن السلطات الإقليمية.

وأعلن جيش تحرير أورومو، وهو جماعة متمردة تنشط في منطقة أوروميا المجاورة ومصنف على أنه ”منظمة إرهابية“ من الحكومة الإثيوبية منذ مايو/ أيار 2021، مسؤوليته عن هذا الهجوم الذي نفذه بالتعاون مع جماعة مسلحة محلية.

وقال رئيس الحكومة الإقليمية أومود أوجولو في البيان، الذي نشر في وقت لاحق الثلاثاء ”نجحت قوات الأمن الإقليمية في استعادة السيطرة على الوضع في غامبيلا“، مؤكدا أن ”العدو تكبد خسائر فادحة وأضرارا مادية فيما لم تتكبد القوات الموالية للحكومة سوى أضرار متوسطة“.

وفي وقت سابق، أبلغت الحكومة الإقليمية عن ”هجوم مشترك لشين وجبهة تحرير غامبيلا على المدينة، قائلة إن ”القتال كان مستمرا في الصباح“.

و“شين“ هو الاسم الذي تعطيه السلطات الإثيوبية لجيش تحرير أورومو.

من جانبه، أعلن أودا تاربي وهو ناطق باسم جيش تحرير أورومو، مسؤولية الأخير عن الهجوم عبر تويتر قائلا إن ”عملية مشتركة لجبهة تحرير غامبيلا وجيش تحرير أورومو جارية“ في غامبيلا، وفي وقت لاحق كتب على تويتر أن ”العملية المشتركة انتهت بعدما حققت أهدافها“.

ولم تتمكن ”فرانس برس“ من التواصل مع سلطات غامبيلا لمعرفة مزيد من التفاصيل حول الهجوم.

وقالت الناطقة باسم الحكومة الإثيوبية سيلاماويت كاسا، إن ”الحكومة تجمع وتتحقق من المعلومات حول الهجوم“.

وصراع أورومو هو نزاع مسلح جار بين جبهة تحرير أورومو وحكومة إثيوبيا، وقد بدأ الصراع في 1973، عندما أسس القوميون الأورومو جبهة تحرير أورومو وجناحها المسلح، جيش تحرير أورومو.

وشعب أورومو هو جماعة عرقية تقطن غالبيتها في إثيوبيا، ولديها مجتمعات محلية صغيرة في كينيا المجاورة والصومال كذلك، وهي أكبر جماعة عرقية في إثيوبيا ولها أكبر نطاق انتشار في القرن الأفريقي؛ وفقا لإحصاء 2007، فإن هذه العرقية تشكل حوالي %34.5 من سكان إثيوبيا، وتشير تقديرات أخرى أنها تشكل حوالي %40 من السكان.

في 1967، حظر النظام الإمبراطوري لهيلا سيلاسي الأول، جمعية ميكا وتولاما للمساعدة الذاتية، وهي حركة اجتماعية أورومية، وقام بالعديد من عمليات الاعتقال الجماعي والإعدام لأعضائها، أثارت هذه الإجراءات غضبا في أوساط المجتمع الأورومي، وأدت في نهاية المطاف إلى تشكيل جبهة التحرير الوطني الإثيوبية في 1967 وجبهة تحرير أورومو في 1973.