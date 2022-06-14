إيران: "قرار الوكالة" مُرّر ضدنا رغم موافقة أمريكا على مبادرة جديدة

كشفت إيران، يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أصرت على تمرير قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضدها، رغم موافقتها على مبادرة جديدة تقدمت بها طهران.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن ”الجانب الأمريكي أبلغنا أن هذا القرار خالٍ من المضمون، إلا أن مجرد تقديمه دفعنا إلى تحذيرهم من ذلك“.

وأضاف اللهيان: ”طرحنا مبادرة جديدة وحزمة سياسية جديدة، وقد وافق الأمريكيون على الرزمة، لكنهم أصروا أيضًا على تمرير القرار وفعلوا ذلك، الأمر الذي دفع إيران إلى زيادة أنشطتها النووية“.

واعتبر خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الباكستاني ”بلال بوتو“، الذي وصل إلى طهران صباح الثلاثاء، أن ”قرار مجلس حكام الوكالة الذرية وتقريرها جاء بضغط من الولايات المتحدة“.

وتابع: ”قرار الوكالة الذرية وتقريرها جاء بضغط أمريكي والهدف منه الحصول على امتيازات من طهران خلال محادثات فيينا النووية“، مشيرا إلى أن ”إيران لن تتخلى عن نهج الدبلوماسية وصولا إلى اتفاق جيد“.

وفيما يتعلق بانسحاب إيران من طاولة المفاوضات النووية، أجاب عبد اللهيان: ”لن نهرب من الحوار والتفاوض، وإيران لن تنسحب من المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي“.

وقال عبد اللهيان إن ”المفاوضات النووية متواصلة وتبادل الرسائل مع واشنطن عبر الجانب الأوروبي مستمر“.

وتوقفت المفاوضات النووية بين إيران والقوى الغربية، من بينها الولايات المتحدة، في فيينا منتصف آذار/مارس الماضي، من دون تحديد موعد لاستئناف تلك المفاوضات.

من جانبه، قال وزير الخارجية الباكستاني ”بلال بوتو“، خلال المؤتمر الصحفي، إن ”باكستان تنتظر اليوم الذي سيتم فيه إعادة إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية“.

وأشار إلى أن ”إحياء الاتفاق حق للشعب الإيراني، ويخلق أجواء أكثر ملاءمة للتفاعل مع إيران“.

إيران: لا خطط لزيارة غروسي لطهران

وفي ظل التوتر القائم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أنه ”ليس لدينا أي خطط لزيارة المدير العام للوكالة رافائيل غروسي إلى إيران“.

وأضاف إسلامي خلال مؤتمره الصحفي أن ”علاقات بلاده لا تزال مستمرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق ضماناتها في معاهدة حظر الانتشار النووي“.

وبين أنه ”لم نغلق إشراف الوكالة الدولية، فقط أزلنا الكاميرات الإضافية“.

يذكر أن إيران هاجمت الوكالة الدولية ومديرها رافائيل غروسي، على خلفية قرار اتخذه مجلس حكام محافظيها الأربعاء الماضي.

ويقضي القرار بإلزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة التي عرضت تقريرا يفيد بعدم إجابة طهران على أسئلة محققيها حول نشاطها النووي، الأمر الذي نفاه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، الذي اعتبر ”قرار الوكالة مسيسا وبعيدا عن الواقع“.