للمرة الأولى.. أبيي يتحدث عن مفاوضات محتملة مع متمردي تيغراي

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

تحدث رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد للمرة الأولى، الثلاثاء، عن احتمال إجراء مفاوضات سلام مستقبلا مع المتمردين في منطقة تيغراي، كاشفا عن تشكيل لجنة حول هذا الموضوع.

في الأثناء، نفى أبيي أن تكون هناك مفاوضات سرية مع جبهة تحرير شعب تيغراي التي دار نزاع مسلح بينها وبين الحكومة الفدرالية في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، إلى حين توقيع هدنة في آذار/مارس تم الالتزام بها مذاك.

وقال للنواب الإثيوبيين: ”إجراء مفاوضات ليس بالأمر السهل. هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به قبلا وتم تشكيل لجنة لهذا الغرض“.

وأضاف أن ”هذه اللجنة التي يرأسها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ديميكي ميكونين ستضع تقريرًا يفصل الشروط المسبقة للمفاوضات، هذه اللجنة ستكون لجنة التفاوض، لا توجد مفاوضات سرية جارية مع جبهة تحرير شعب تيغراي كما يؤكد المسؤولون في منطقة أمهرة المجاورة لتيغراي التي دعمت قواتها الجيش الفدرالي في القتال ضد متمردي تيغراي“.

وأردف: ”نقول إننا نريد السلام وهذا لا يعني أننا سنجري مفاوضات سرية. ما يسمى بالمفاوضات السرية لم تحصل، السلام ليس بالشيء الذي يجب أن يخفى. لا يوجد سبب للقلق. عندما يحين الوقت سنتحدث عن الأمر“.

وهناك مطالب حول الأراضي بين أمهرة وتيغراي لا سيما في منطقة غرب تيغراي الخاضعة حاليًا لسيطرة ميليشيات أمهرة وجنود إريتريا المجاورة.

في المقابل، قال متمردو تيغراي في الأيام الأخيرة إن ”غرب تيغراي جزء من تيغراي، وهو غير قابل للتفاوض، وإن أي حل دائم للنزاع يتطلب العودة إلى الخطوط الإدارية السابقة التي دمجت المناطق المتنازع عليها داخل تيغراي“.

وبدأ الصراع في تيغراي خلال تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عندما أرسل أبيي أحمد الجيش الفدرالي إلى الإقليم بدعم من قوات أمهرة والقوات الإريترية لطرد قادة جبهة تحرير شعب تيغراي الذين كانوا يحكمون المنطقة، متهمًا القوات الإقليمية بمهاجمة قواعد الجيش الفدرالي فيها.

وهُزمت قوات جبهة تحرير شعب تيغراي في البداية خلال شهر، لكنها استعادت في 2021 خلال هجوم مضاد معظم تيغراي تقريبًا، حتى أنها دخلت المناطق المجاورة في أمهرة ولا تزال تحتل مناطق معينة منها وكذلك في عفر.

وتوقف القتال منذ نهاية آذار/مارس بفضل هدنة إنسانية قررتها وقبلتها جبهة تحرير شعب تيغراي.