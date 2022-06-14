عضو الكنيست غيداء زعبي: تلقيت "تهديدات بالقتل" من أشخاص بالمعارضة

أكدت عضو الكنيست عن حزب ”ميرتس“، غيداء ريناوي زعبي، يوم الثلاثاء، تلقيها ”تهديدات بالقتل“ خلال الأسابيع الماضية من أشخاص ينتمون للمعارضة الإسرائيلية التي يتزعمها بنيامين نتنياهو.

وقالت زعبي، التي أثارت عاصفة سياسية خلال الأسابيع الأخيرة بعد استقالتها من الائتلاف الحكومي وعودتها لاحقا، وقرارها التصويت ضد تمديد قوانين الضفة الغربية ”أستطيع أن أقول، لسوء الحظ إنه في الأسبوعين الماضيين تلقيت تهديدات بالقتل من أشخاص من معسكر المعارضة الذي يتزعمه نتنياهو“.

وأضافت في تصريحات نقلتها صحيفة ”معاريف“ العبرية ”بالنسبة لي، هذا معسكر متعصب لا تراه بأم عينك، وأنا على استعداد لكسر كل القواعد، لكن الشيء الرئيس هو عدم رؤية نتنياهو مرة جديدة في الحكم“.

وأشارت إلى مطالبة أعضاء حزبها، بالاستقالة من الكنيست قائلة ”سأبقى في الكنيست وسأواصل النضال من أجل المجتمع العربي“، مشيرة إلى أن كل التصريحات حول استقالتها كانت ”محرجة“.

وأوضحت زعبي، في تصريحاتها ”لجأت إلى وزير الخارجية يائير لابيد، ووزير المالية أفيغدور ليبرمان للمساعدة في حل الأزمة داخل الائتلاف، لكنهما تصرفا بطريقة مبهمة“.

وفي وقت سابق، بعث وزير الصحة نيتسان هورويتز إلى عضو حزبه ريناوي زعبي برسالة، فال فيها إن ”التفويض الممنوح لكل عضو في الكنيست ليس شخصيا، ولكنه حزبي“.

وأضاف ”يجب على جميع أعضاء الائتلاف التصرف بمسؤولية، ويجب أن يفهموا أهمية هذه الحكومة التاريخية، وخطر انتخابات أخرى، واحتمال تشكيل نتنياهو حكومة مكروهة هنا“.

وتابع ”يجب على جميع أعضاء التحالف التصرف والتصويت وفق الاتفاق الذي تم بين جميع أعضاء الحكومة سابقا“.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أمس الإثنين، إن ”الائتلاف لم يتبق له سوى أسبوع أو أسبوعين ما لم يعد أعضاء الكنيست المنشقين للتصويت مع مشاريع القوانين التي يتم طرحها“.

وأكد بينيت، في تصريحات صحفية نقلها موقع ”تايمز أوف إسرائيل“ العبري، أن هناك أعضاء في التحالف لم يستوعبوا بعد أهمية الساعات المقبلة لهذه الحكومة.

ودعا بينيت أعضاء التحالف الذين يعتزمون التصويت ضد الحكومة، للعودة عن قرارهم، قائلًا ”لدينا أسبوع أو أسبوعان لتصحيح ذلك، ومن ثم يمكننا الاستمرار لفترة طويلة، أما إذا لم تعودوا فلا يمكننا الاستمرار“.

وأضاف ”نحن نقاتل من أجل استمرار الحكومة، لكن هذا التحالف معقد“، ووصف حكومته بأنها ”ممتازة“، قائلا ”في كل سنوات الكنيست، لم تكن هناك معارضة كهذه الموجودة الآن داخل إسرائيل“.

وانتقد بينيت المعارضة، واصفًا إياها بأنها ”جعلت حكومته عاجزة“.

وتأتي هذه التصريحات وسط أزمة شديدة يعيشها التحالف، بعدما أعلن نير أورباخ، عضو الكنيست عن تحالف ”يمينا“ الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، انسحابه من الائتلاف الحكومي في إسرائيل، وفق ما أوردت القناة الـ12 العبرية.

وقال أورباخ، في بيان صحفي، إنه ”قرر تجميد عضويته في الائتلاف الحكومي؛ لكنه لن يصوت لصالح حل الكنيست في مشروع القانون المقرر طرحه الأسبوع المقبل“، مشيرًا إلى أنه أبلغ بينيت بهذا القرار.