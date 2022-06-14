مركز أوروبي يحذر من تفاقم مشاكل المخدرات بسبب صراع أوكرانيا

حذر المركز الأوروبي لرصد المخدرات والإدمان التابع للاتحاد الأوروبي، ومقره لشبونة الثلاثاء، من أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يخلق ”نقاط ضعف جديدة“ في أوروبا أمام تجارة المخدرات غير القانونية، من خلال إحداث تحولات في طرق التهريب وربما تعريض مزيد من الناس لتعاطي المخدرات.

وقال المركز في تقريره السنوي الذي نقلته وكالة ”رويترز“، إن العديد من الأشخاص الذين عانوا من ”ضغوط نفسية شديدة“ في أثناء الصراع قد يكونون أكثر عرضة لمشاكل تعاطي المخدرات في المستقبل.

وأشار إلى أن مهربي المخدرات، قد يتحولون لطرق بديلة لتجنب المناطق ذات الوجود الأمني المكثف، بينما من المرجح أن تتعرض الخدمات الصحية في الدول الأوروبية، وخاصة تلك المتاخمة لأوكرانيا، لمزيد من الضغط إذ يحتاج متعاطو المخدرات ،الفارون من الصراع، إلى الدعم.

وقال ”من المرجح أن يكون استمرار العلاج وخدمات اللغة وتوفير السكن ودعم الرعاية الاجتماعية من المتطلبات الرئيسة“، مضيفا أنه حتى أولئك الذين لم يكونوا يتعاطون المخدرات معرضون للخطر.

وكانت روسيا بدأت بغزو أوكرانيا في شباط/ فبراير الماضي، إذ اعتبرت موسكو هذا الغزو ”عملية عسكرية خاصة“.

وحذر التقرير ،أيضا، من أن الوضع المالي الصعب في أفغانستان، التي تخضع لسيطرة طالبان منذ آب/ أغسطس، قد يجعل عوائد المخدرات مصدر دخل أكثر أهمية ويؤدي إلى زيادة تهريب الهيروين إلى أوروبا.

وقال إنه على الرغم من الحظر المفروض على إنتاج المخدرات غير القانونية وبيعها والاتجار بها، يبدو أن زراعة الخشخاش مستمرة في أفغانستان.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، أصدرت حكومة طالبان في أفغانستان، قرارًا بحظر زراعة نبات الخشخاش وحظر إنتاج واستهلاك جميع المواد المخدرة والمسكرة في البلاد.