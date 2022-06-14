إيران.. وزير يستقيل وآخر يتلقى إنذارا برلمانيا وآخرون ينتظرون الاستجواب

مع اشتداد الاحتجاجات النقابية وارتفاع الأسعار، أعلن أحد وزراء حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي استقالته، فيما تلقى وزير آخر إنذارا برلمانيا نادرا، في وقت تعهد فيه نواب أنهم بصدد استجواب وزراء آخرين بسبب سوء إدارتهم لوزاراتهم.

واستقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية الإيراني حجة الله عبد المالكي، وقد وافق إبراهيم رئيسي على استقالته.

وتعتبر استقالة عبد المالكي الأولى لوزير بعد أقل من عام على تنصيب حكومة إبراهيم رئيسي.

وعزا عبد المالكي استقالته التي نشر نصها في حسابه الرسمي على ”تويتر“، الثلاثاء، إلى ”زيادة التنسيق“ في الحكومة، دون أن يوضح المقصود بزيادة التنسيق.

بسمه‌تعالی

حضرت آیت‌الله رئیسی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و تحیات و آرزوی توفیق و عافیت؛

ضمن تشکر از حسن نظر جنابعالی به اینجانب جهت تصدی مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قدردانی از اعتماد مجلس محترم شورای اسلامی، به‌منظور افزایش هماهنگی در دولت … — حجت الله عبدالملکی (@dr_abdolmaleki) June 14, 2022

ومع اشتداد المسيرات والإضرابات للنقابات المختلفة في إيران، تعرض وزير العمل لانتقادات متكررة.

وكان حجة الله عبد الملكي قد أدلى بتصريحات اعتبرت غير مهنية في عدة مناسبات، بما في ذلك قوله إنه ”يمكن توفير مليون وظيفة عمل، وكذلك يمكن خلق وظيفة بمليون تومان (33 دولارا)“.

وفي تعليق آخر لمعالجة مشكلة زواج الشباب، اقترح وزير العمل تسجيل شركة باسم ”المتزوجين“، مع إعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات، وإعفاء ضريبي لمدة عامين لكل طفل يتم إنجابه من هذا الزواج.

كما وصف عبد المالكي الاقتصاد الإيراني بأنه ”أكثر انفتاحًا“ من الاقتصاد الصيني في برنامج تلفزيوني في آيار/مايو من هذا العام.

التهديد باستجوابه وراء الاستقالة

وذكر موقع صحيفة ”همشهري“ الإيراني، أن استقالته جاءت بسبب تهديد البرلمان باستجوابه وعزله، مضيفا أن ”تزايد احتجاجات شريحة المتقاعدين على مستوى البلاد للمطالبة باستقالته كانت أحد العوامل“.

وتصدرت زيادة الـ 10% على معاشات الحد الأدنى للأجور عناوين الصحف مؤخرًا، ووصفت المنظمات العمالية الخطوة بأنها مخالفة لقرار المجلس الأعلى للعمل بزيادتها بنسبة 38%.

بدوره، قال حسن صادقي، رئيس نقابة العمال، إن ”وزير العمل حجة عبد الملكي، بدلا من الدفاع عن قرار المجلس الأعلى للعمل الذي وقع عليه، ظهر في دور المتحدث الرسمي باسم الحكومة ودافع عن قراراتها غير القانونية وغير المسبوقة“.

وقبل تعيينه وزيرا للعمل، شغل عبد الملكي منصب نائب رئيس مؤسسة ”الخميني الإغاثية“، ويُعرف بأنه أحد منظري اقتصاديات المقاومة الذي أطلقه المرشد علي خامنئي لمواجهة العقوبات قبل عدة سنوات.

وتخرج من كلية التربية الإسلامية والاقتصاد من جامعة الإمام صادق في طهران ولديه خلفية كمستشار في وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية (2006-2009).

وتعد وزارة العمل والرعاية الاجتماعية من أكثر الوزارات تحديًا في إيران، والتي يتعين عليها التعامل مع أزمات مثل البطالة، والديون الحكومية لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وقضية شركة استثمار الضمان الاجتماعي (شاستا).

وتأتي استقالة وزير العمل في وقت سبق نشر التكهنات حول تغييرات في الحكومة بعد ارتفاع الأسعار وتزايد الانتقادات والاحتجاجات.

بديل عبد الملكي

في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم الحكومة علي بهادوري جهرمي أن محمد هادي زاهدي وفا، سيترأس وزارة العمل بدلا من المستقيل عبد الملكي.

وقال بهادوري جهرمي في المؤتمر الصحفي: ”عبد الملكي سيعين مستشارًا لرئيس الجمهورية لشؤون العمل للاستفادة من خبراته“.

ويعد زاهدي وفا أحد أساتذة الجامعة البارزين، ويبلغ من العمر 60 عامًا، وقد حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة أوتاوا الكندية.

كما عمل زاهدي وفا مساعدًا لوزير الاقتصاد في الشؤون الاقتصادية بحكومة محمود أحمدي نجاد الأولى.

وزير الصناعة والتجارة يتلقى إنذارا

وفي الوقت نفسه، لم يستطع وزير الصناعة والمناجم والتجارة رضا فاطمي أمين، الثلاثاء، إعطاء إجابة مقنعة على أسئلة النواب حول ضعف الوزارة في ضبط الأسعار وعدم قدرتها على دعم أصحاب الصناعة وعمال المناجم.

وقالت وكالة أنباء ”إيسنا“ الإيرانية، إن ”فاطمي أمين تلقى بطاقة صفراء (إنذار) من قبل البرلمان، وبذلك يكون أول وزير بالحكومة يتلقى هذا الإنذار“.

وأضافت ”من إجمالي 246 نائبا حاضرا جلسة مجلس النواب اليوم، أعرب 91 نائبا عن رضاهم عن أجوبة فاطمي أمين، فيما أعلن 141 بعدم رضاهم عن هذه الإجابات، بينما امتنع 14 نائبا عن التصويت“.

وكان عدد من أعضاء البرلمان الإيراني قد تعهدوا في تصريحات سابقة بالبدء بعمليات استجواب وزراء حكومة رئيسي، وذلك بعدما اتهموا رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف بعرقلة طلبات الاستجواب.

البرلمان الإيراني يفتح أبواب الاستجواب

وقال عضو البرلمان جلال محمود زاده، بخصوص خطة استجواب الوزراء، إن ”أعضاء مجلس الوزراء متقدمون على بعضهم البعض في أداء ضعيف، وبدأنا عملية الاستجواب“.

وأضاف أنه ”في الأيام المقبلة سيتم استجواب وزير الطرق والتنمية العمرانية رستم قاسمي“، مبينا أنه ”مع استمرار الاتجاه الحالي، سيتم عزل نصف الحكومة في الأشهر القليلة المقبلة“.

وتابع: هيئة الرئاسة لا تستطيع منع استجواب الوزراء وعندما يزيد عدد التوقيعات عن 10 يجب إعلان الاستجواب“.

وعن موقفه بشأن أداء حكومة رئيسي، أجاب ”أعتقد أنه ينبغي عزل معظم أعضاء حكومة رئيسي في الأشهر القليلة المقبلة“، موضحا ”الوزارة ليست مكانا للتجربة والخطأ، ويجب على المديرين الضعفاء التنحي“.