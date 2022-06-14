مسؤول إيراني: اغتيال فخري زاده تم عبر استخدام الفضاء السيبراني

كشف مسؤول إيراني، اليوم الثلاثاء، أن اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده، كان أول عملية اغتيال تنظم عبر الفضاء السيبراني.

وقال رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني الجنرال غلام رضا جلالي، في مقابلة تلفزيونية مباشرة على القناة الإخبارية ”إن أول هجوم على البنية التحتية السيبرانية في العالم استهدف إيران“، في إشارة إلى هجوم وقع العام 2010.

وشدد المسؤول الإيراني على أن بلاده تعتبر في حالة حرب مع إسرائيل في ”الفضاء الإلكتروني“.

وجرى اغتيال العالم النووي فخري زاده وهو نائب وزير الدفاع الإيراني بطريقة لم تتضح معالمها بعد قرب مدينة دماوند المحاذية للعاصمة طهران في الـ27 من نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2020، وقد تعددت الروايات الإيرانية بشأن طريقة الاغتيال.

وكان فخري زاده مسؤولا عن تطوير برنامج صواريخ الحرس الثوري، وكان أحد رواد البرنامج النووي الإيراني، وفقًا لمسؤولين إيرانيين، ولعب دورا رئيسا في إنتاج الطائرات دون طيار في البلاد كمدير للأبحاث في وزارة الدفاع.

وزعم الجنرال جلالي أن ”الحملة السيبرانية الأولى في العالم كانت حول البنية التحتية النووية الإيرانية مع فيروس ”ستاكس نت“ الذي استهدف البرنامج النووي عام 2010″.

ويعتقد أن الهجوم نفذته إسرائيل باستخدام فيروس ”ستاكس نت“ على أنظمة المعلومات في إيران وألحق أضرارا في أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في المنشآت النووية الإيرانية، وكانت الخطة هي استهداف شامل للبرنامج النووي الإيراني.

كما أشار المسؤول الإيراني إلى ”الهجوم الإلكتروني العام الماضي على نظام الوقود في البلاد متعدد الطبقات؛ ما كشف عن ضعف في البنية التحتية“.

وقال الجنرال جلالي ”نحن متورطون مع إسرائيل، لكن الإعلام الإسرائيلي لا يكشف عن تلك الهجمات الإلكترونية بقدر ما يقوم بتغطيتها إعلامنا، ويجب أن يكون الناس على دراية بأخبار الهجمات الإلكترونية، لكن لا ينبغي المبالغة في الحديث عنها“.

وتطرق جلالي إلى الهجوم السيبراني الذي استهدف البنية التحتية لبلدية العاصمة طهران قبل نحو اسبوعين، وقال ”في الهجوم السيبراني على البلدية، لم تُسرق معلومات أهالي طهران، وفي الليلة الأولى للهجوم الإلكتروني، قطعنا مؤقتا أنظمة البلدية، وبعد 4-5 ساعات وجدنا الفيروس وعادت الخدمة إلى طبيعتها“.

وعن الأضرار التي لحقت بالمؤسسات التابعة لبلدية طهران جراء الهجوم، أجاب جلالي ”ليس لدينا حتى الآن تقييم دقيق للمشكلات في البلدية“.

وفي الأسبوع الماضي، وصف رئيس مجلس بلدية طهران، مهدي جمران، الهجوم السيبراني، على أنظمة البلدية بأنه واسع النطاق، قائلا ”تم اختراق أنظمة بلدية طهران من خلال عملية هجوم واسعة النطاق للعدو، وإن هذا الهجوم مختلف ولا يمكن مقارنته بالهجوم الذي وقع على أنظمة محطات الوقود العام الماضي“.