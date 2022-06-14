صحف عالمية: اقتراب الحسم في دونباس.. والكاميرات تهدد محادثات نووي إيران

تناولت صحف عالمية صادرة الثلاثاء، تطورات الحرب في أوكرانيا، وسط تقارير تتحدث عن مخاوف أوكرانية بشأن هزيمة قواتها في المعركة الدائرة في الشرق.

وربطت صحف السيطرة على منطقة دونباس الشرقية بأكملها بـ“سقوط“ مدينة سيفيرودونيتسك المحورية هناك.

بدورها، ناقشت صحف أخرى، تقارير تكشف أن ”أزمة الكاميرات“ التي افتعلها النظام الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد تهدد المحادثات النووية الجارية بشأن إحياء ”الاتفاق النووي“ الإيراني.

مخاوف دونباس

وسلطت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، الضوء على مخاوف أوكرانية بشأن ”هزيمة“ قواتها في معركة دونباس بشرق البلاد وسقوط وشيك للمنطقة بأكملها في أيدي الروس، إذا لم يزد الغرب من مساعداته العسكرية اللازمة لكييف.

وذكرت الصحيفة في تحليل لها، أن الحرب في أوكرانيا قد تحولت إلى ”صراع مدفعي طاحن“، حيث تكتسب روسيا الأرض بثبات بفضل تفوقها الساحق في القوة النارية.

يأتي ذلك، فيما تستعد الولايات المتحدة وحلفاؤها للاجتماع الأربعاء، لمناقشة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا، حيث سيعتمد مصير الأخيرة – من وجهة نظر الصحيفة – إلى حد كبير على مدى سرعة وصول هذه الأسلحة الثقيلة وكمياتها.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أوكرانيين تحذيرهم، من أنه دون زيادة كبيرة وسريعة في المساعدة العسكرية، ستواجه بلادهم ”هزيمة ساحقة“ في منطقة دونباس الشرقية، ما يمهد الطريق لروسيا لمواصلة هجومها على أوديسا وخاركيف بعد إعادة تجميع صفوف قواتها في الأشهر المقبلة – كما يقولون – وربما العودة إلى العاصمة كييف بعد ذلك.

في غضون ذلك، قالت الصحيفة إن المسؤولين والمحللين الغربيين يتساءلون عما إذا كانت روسيا لديها الإمكانيات لتحقيق الانتصار في دونباس، حتى لو حققت المزيد من المكاسب، زاعمين أيضاً أن الجيش الروسي تعرض لـ“خسائر كبيرة“ في الحرب، وقد يفتقر إلى القوة البشرية والمعدات للتقدم خارج المنطقة الشرقية قريبًا.

في المقابل، رأت الصحيفة أن روسيا لا تزال تتمتع بتفوق كبير على أوكرانيا في المدفعية والدروع والتدريب العسكري، حيث تقدر أن القوات الأوكرانية لديها قطعة مدفعية واحدة لكل 10 إلى 20 قطعة روسية على الخطوط الأمامية، مشيرة إلى أنه نتيجة لذلك، فإن كل يوم تتأخر فيه إمدادات الأسلحة الثقيلة الغربية يقاس بمئات الضحايا الأوكرانيين.

وأضافت: ”بينما كانت كييف في البداية حذرة بشأن خسائرها تجنباً للتأثير على معنويات الجنود والأوكرانيين، تعترف الحكومة الآن بأن الجيش يخسر ما بين 100 و200 جندي يقتلون في المعارك كل يوم، مع إصابة حوالي خمسة أضعاف هذا العدد يوميًا“.

سيفرودونيتسك

واعتبرت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية أن السيطرة على لوغانسك – بل ومنطقة دونباس الأوسع – تتوقف على معركة مدينة سيفيرودونيتسك المحورية، التي يمكن أن تقع في أيدي الروس في غضون أيام.

وتحت عنوان ”أكثر من مجرد مدينة“، قالت الصحيفة في تحليل لها إن الاستيلاء على سيفيرودونيتسك يمنح روسيا انتصارًا رئيسيًا في سعيها للاستيلاء على منطقة دونباس بأكملها في شرق أوكرانيا، التي تضم أراضي منطقتي لوغانسك ودونيتسك.

ورأت أن السيطرة على المنطقة تُعد جائزة كبيرة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي أعاد – بعد فشل الاستيلاء على كييف – تركيز حملته العسكرية على دونباس، التي تشكل حوالي 9% من أراضي أوكرانيا، وتحمل أهمية بالنسبة للصناعة والموقع والإمكانيات كورقة مساومة لموسكو في أي مفاوضات مستقبلية.

وأوضحت الصحيفة أن دونباس تقع على حدود روسيا وتمتد من خارج ماريوبول في الجنوب إلى الحدود الشمالية بالقرب من خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، وتعد موطناً لمناجم الفحم والصلب، مشيرة إلى أن موسكو والانفصاليين الموالين لها يسيطرون الآن على ما يقدر بنحو 80 إلى 90% من دونباس.

وقالت إن ”الاستيلاء على سيفيرودونيتسك وليسيكانسك المجاورة من شأنه أن يمنح روسيا سيطرة كاملة على لوغانسك، ويضع قواتها للتقدم غربًا نحو مدينة كراماتورسك في مقاطعة دونيتسك المجاورة. وإذا سقطت كراماتورسك، فإن قوات بوتين ستسيطر فعليًا على منطقة دونباس بأكملها“.

واختتمت ”نيويورك تايمز“ تحليلها بالقول: ”سيؤدي احتلال دونباس أيضًا إلى توسيع (الجسر البري) لموسكو الذي يربط الأراضي الروسية بشبه جزيرة القرم“.

نار الحرب تطال الشرق الأوسط

ذكرت مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية أن الحرب في أوكرانيا قد تسببت في زعزعة استقرار الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل صارخ، وبدأت بالفعل في ”إشعال النار“ هناك، مسلطة الضوء بشكل خاص على أزمة الحبوب.

وأوضحت المجلة أن أسعار القمح والذرة قفزت في عامي 2021 و2022 إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008، لكن مع استمرار الحرب، ستستمر الأسعار في الزيادة، ما يؤدي في النهاية إلى أزمة غذائية محدقة قد تفاقم الأوضاع في الدول التي تعتمد بشكل أساسي على طرفي النزاع فيما يخص استيراد الحبوب، حيث تستورد بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما يصل إلى 45% من قمحها من روسيا وأوكرانيا.

وبشأن الاضطرابات التي حدثت مؤخراً، قالت المجلة إنه على سبيل المثال، أعلن النظام الإيراني أنه سيخفض دعم القمح وسط ارتفاع الأسعار العالمية الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا، مشيرة إلى أن القرار أثار موجة من الاحتجاجات التي سرعان ما تحولت إلى سياسية، حيث دعا المتظاهرون إلى الإطاحة بنظام الملالي في طهران.

وأضافت أن دولا أخرى في الشرق الأوسط، بينها لبنان وليبيا وتونس واليمن، تعاني بالفعل من عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الاقتصادية، حيث اشترت جميعها 50% أو أكثر من القمح المستورد من أوكرانيا وروسيا بين عامي 2018 و2020.

وتابعت المجلة أن لبنان وسوريا واليمن تتلقى بالفعل مساعدات إنسانية مكثفة من خلال الأمم المتحدة، حيث دفعت الولايات المتحدة ومانحون غربيون معظمها.

وقالت: ”في سوريا، يصادر نظام بشار الأسد الكثير من المساعدات لأغراضه الخاصة، وفي اليمن، حولت ميليشيا الحوثي الكثير من المساعدات لدرجة أن برنامج الغذاء العالمي اتخذ قرارًا استثنائيًا بتعليق جزء من مساعداته في عام 2019، ولبنان مازال غارقاً في الأزمات الاقتصادية“.

وأضافت المجلة: ”يجب على الإدارة الأمريكية أن تتعامل مع الحكومات الصديقة بشكل مختلف عن تعاملها مع الخصوم. يجب أن تكون المساعدات للشركاء، مثل المغرب وتونس ومصر أكثر سخاء ومساعدتهم أيضاً على تأمين واردات كافية. في المقابل، لا يوجد سبب لإنقاذ الديكتاتورية في طهران، التي يعتبر فسادها ومغامراتها العسكرية المحركين الرئيسيين لمعاناة شعبها“.

وأردفت: ”كما لا ينبغي لواشنطن أيضاً أن تفضل الحكومة اللبنانية التي تهيمن عليها جماعة حزب الله، والتي تتلقى أوامر من إيران (مثل الحوثيين) والتي دمر فسادها الاقتصاد حتى قبل بدء الحرب في أوكرانيا“.

أزمة الكاميرات

من ناحية أخرى، قالت صحيفة ”فاينانشيال تايمز“ البريطانية، إن ”أزمة الكاميرات“ التي افتعلتها إيران تهدد بفشل المحادثات النووية، حيث تكافح طهران والقوى الغربية لإيجاد خطة بديلة لما يسمى بـ“الاتفاق النووي“ الإيراني.

وكانت إيران قد أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي، أنها ستزيل جميع الكاميرات الـ 27 التي كانت الوكالة قد نصبتها لمراقبة ”بنود الاتفاق“.

ورأت الصحيفة أن هذه الخطوة ستضعف بشدة من قدرة الوكالة على مراقبة برنامج إيران النووي مع تزايد المخاوف من أن طهران تقترب من تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تمكنها من إنتاج سلاح نووي، رغم أن إيران تزعم مرارًا بأنها لا تريد إنتاج قنبلة.

ونقلت الصحيفة عن علي فايز، وهو محلل إيراني في مؤسسة ”مجموعة الأزمات“ الفكرية، قوله: ”نحن في مرحلة حرجة للغاية. إيران أصبح لديها القدرة على إنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع سلاح. نحن في بداية دورة تصعيد ممنهجة“.

في غضون ذلك، قالت الصحيفة البريطانية في تحليل لها: ”يعتقد المحللون أن تحرك إيران هو سياسة يائسة تهدف إلى زيادة نفوذها على طاولة المفاوضات بعد أكثر من عام من الجهود الدبلوماسية التي توسط فيها الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق“.

وأضافت: ”إذا انهارت المحادثات، فمن المتوقع أن يفرض الغرب المزيد من الإجراءات العقابية ضد إيران، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات والمخاطر بظهور نوبة جديدة من عدم الاستقرار في المنطقة“.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن تصرف إيران الأخير كان بمثابة ضربة خطيرة، لكنه لم يكن قاتلاً بعد للاتفاق ”لأنه في هذه المرحلة يمكن التراجع عنه“، لكنه حذر في الوقت نفسه من أنه كلما طال بقاء الكاميرات في وضع الإيقاف، زادت صعوبة الدخول في الصفقة.