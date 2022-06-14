قمة الأمريكيتين تبرز تراجع نفوذ واشنطن في أمريكا اللاتينية

استضافت الولايات المتحدة نهاية الأسبوع الماضي، قمة لزعماء دول الأمريكتين، لأول مرة منذ 28 عاما، والتي كانت تنبغي أن تكون فرصة ذهبية لواشنطن لإظهار قيادتها بعد تراجع النفوذ الأمريكي في المنطقة.

ولم يحضر القمة رئيس المكسيك، أهم حليف للولايات المتحدة وأكبر شريك تجاري إقليمي لها، لأن واشنطن رفضت دعوة كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا، بزعم أنها ليست دولا ديمقراطية، حسبما ذكرت صحيفة ”دياريو فينانثيرو“ التشيلية.

كما رفضت هندوراس وبوليفيا القمة بسبب القائمة الانتقائية للمدعوين، بالإضافة إلى رفض رئيسا السلفادور وغواتيمالا الحضور، بسبب ”التضرر“ من الانتقادات الأمريكية.

وفيما وافق الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، على الحضور فقط بسبب الوعد بعقد أول لقاء ثنائي مع جو بايدن، نجحت دول الكاريبي في الضغط لمنع الولايات المتحدة من دعوة زعيم المعارضة الفنزويلي خوان غوايدو.

وبحسب تقرير لـ ”فاينانشال تايمز“ تعد الخلافات الأخيرة بين الولايات المتحدة ودول أمريكا اللاتينية مؤسفة، حيث تعمل تلك الدول بمثابة منتج رئيسي للنفط والمنتجات الزراعية، ويمكن لمنطقة أمريكا اللاتينية أن تساعد في سد فجوة الإمدادات العالمية التي سببتها الحرب في أوكرانيا ومقاطعة روسيا.

وتمتلك أمريكا اللاتينية أكبر احتياطي من الليثيوم في العالم وهي غنية بالمعادن الأخرى، كما أن لديها مواقع ممتازة لتوليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وعندما عقد الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، القمة الافتتاحية للأمريكتين عام 1994، قدم مبادرة جريئة، مع وعود بإنشاء منطقة تجارة حرة تمتد من ألاسكا إلى تييرا ديل فويغو (الأرجنتين)، ورغم انتهاء تلك المفاوضات بالفشل، إلا أن الفكرة بقيت علامة فارقة لطموح الولايات المتحدة في المنطقة.

وإذا حكمنا من خلال هذا المقياس، فإن وعود الصفقات التي تم الإعلان عنها نهاية الأسبوع الماضي تبدو ضئيلة، والتي بدت فيها واشنطن أنها تروج لـ ”شراكة من أجل الرخاء الاقتصادي“، وإعلان للهجرة ووعد بتقديم 300 مليون دولار كمساعدات.

وتعد هذه بدائل ”رديئة“ للصفقات التجارية الطموحة (في السابق) والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، والتي كانت بإمكانها أن تغير آفاق النمو في أمريكا اللاتينية وتحفز الشركات الأمريكية على نقل التصنيع أقرب إلى موطنها.

ابتعاد إدارة بايدن عن الصفقات التجارية الجديدة، سلبها ما كان ينبغي أن يكون انتصارا للبلاد، كما أن الإكوادور وأوروجواي، اللتان تعدان حكومتان مواليتان للولايات المتحدة، كانتا محبطتين بشأن صعوبة إشراك واشنطن في التفاوض بشأن التجارة والاستثمار.

وكانت هناك خيبات أمل أخرى، ولم يتم فعل الكثير لتغيير السياسات العقابية في عهد ترامب والتي فشلت في إحلال الديمقراطية في كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا.

وعلى النقيض من ذلك، كانت الصين منخرطة بنشاط في دول أمريكا اللاتينية، خلال 15 عاما الماضية حتى عام 2020، حيث أقرضت بنوكها الحكومية 137 مليار دولار لتلك الدول وحققت شركاتها 83 مليار دولار من عمليات الاستحواذ.

كما أصبحت الصين أكبر شريك تجاري لأمريكا الجنوبية ووقعت أكثر من 20 دولة في المنطقة على مبادرة البنية التحتية للحزام والطريق في بكين.

وضعت الصين الأعمال التجارية على قائمة مهامها في دول أمريكا اللاتينية، وغضت الطرف عن مخاوف الفساد والحوكمة.

ورغم أن واشنطن محقة في الإصرار على الديمقراطية والشفافية، لكنها بحاجة إلى تقديم مكافآت وكذلك عقوبات، وما لم تتمكن من الالتزام بأجندة أكثر جرأة بشأن التجارة والاستثمار، وإعادة التفكير في السياسة بشأن كوبا وفنزويلا، فسوف تجد بكين تتفوق عليها بين جيرانها.