المستشار الألماني: لا معنى لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا دون التدريب عليها

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الإثنين، إن من الصواب التأكد من أن الجيش الأوكراني تلقى تدريبًا كاملًا على استخدام الأسلحة المتطورة مثل المدفعية المتنقلة ”بانزرهابيتز 2000“ قبل تسليمه ذلك العتاد، وفقا لوكالة ”رويترز“.

وتتعرض ألمانيا لانتقادات شديدة على نحو متزايد بسبب تأخرها المزعوم في إمداد أوكرانيا بالأسلحة، التي تقول كييف إنها بحاجة إليها من أجل إلحاق الهزيمة بالقوات الروسية الغازية في شرقها.

لكن شولتس قال إن الأطقم تتلقى تدريبا حاليا على استخدام ”أحد أكثر المنظومات العسكرية تقدما في العالم“ وإنه لم يكن من المنطقي تسليمها قبل أن تكون أطقم أوكرانيا في وضع يمكنها من الاستفادة منها.

وفي الأول من يونيو/حزيران الجاري، أعلن المستشار شولتس، أن بلاده ستمد أوكرانيا بمنظومة الدفاع الجوي ”أيريس-تي“ بعد مناشدات من كييف والأحزاب الألمانية المعارضة لتسريع إرسال الأسلحة الثقيلة.

وقال شولتس إن ألمانيا كانت ”تورد باستمرار منذ بدء الحرب“، مشيرًا إلى أكثر من 15 مليون طلقة ذخيرة و100 ألف قنبلة يدوية وأكثر من 5 آلاف من الألغام المضادة للدبابات أرسلت إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي لها في 24 فبراير/شباط الماضي.

وأضاف للمشرعين في البرلمان ”البوندستاغ“ أنه ”في الفترة الأخيرة قررت الحكومة أننا سنورد أحدث نظم الدفاع الجوي لدى ألمانيا وهي منظومة أيريس-تي“.

وردا على منتقدين، ذكر شولتس خلال كلمته أمام البرلمان، أن حكومته ردت على الهجوم الروسي ”بتغيير كبير في سياستها“ باختيار إرسال أسلحة ثقيلة إلى منطقة حرب.

وفي السادس من مايو/ أيار الماضي، قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينة لامبرشت، إن بلادها ستسلم 7 مدافع ”هاوتزر“ ذاتية الدفع إلى أوكرانيا، إضافة إلى 5 مدافع ”هاوتزر“ تعهدت الحكومة الهولندية بتقديمها.

ومن المقرر أن يتوجه المستشار الألماني شولتس إلى كييف مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء إيطاليا ماريو دراغي، قبل قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، في نهاية يونيو/حزيران الجاري، وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة ”بيلد أم سونتاج“، السبت الماضي.

وفي 26 مايو/ أيار الماضي، أعرب شولتس، عن ”ثقته“ بأن روسيا لن تكسب الحرب التي تسببت بها في أوكرانيا، مؤكدا أيضا أنه لن يسمح للرئيس فلاديمير بوتين ”بإملاء“ شروط السلام، بحسب ”فرانس برس“.