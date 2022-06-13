موقع عبري: تركيا اعتقلت عناصر بالحرس الثوري حاولوا خطف إسرائيليين

ذكر موقع ”واللا“ العبري، يوم الإثنين، أن قوات الأمن التركية اعتقلت قبل عدة أسابيع، عناصر بالحرس الثوري الإيراني حاولوا خطف سياح إسرائيليين.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن ”عملية الاعتقال تمت في إطار التعاون الاستخباراتي بين إسرائيل وتركيا، لإحباط الهجمات الإيرانية ضد السياح الإسرائيليين“.

وتحذر هيئة مكافحة الإرهاب في الحكومة الإسرائيلية، من أنه ”لا تزال هناك مخاوف من وقوع هجمات إيرانية أخرى، رغم إحباط عملية الاختطاف، لذا فإن التحذير بخصوص سفر الإسرائيليين إلى تركيا، لا يزال ساريا“.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأحد، بأن ”إسرائيل وتركيا أحبطتا هجوما للحرس الثوري ضد مواطنين إسرائيليين قبل نحو شهر“. وأشار مسؤول إسرائيلي كبير إلى أن ”الهجوم كان بمثابة عملية اختطاف“.

وقبل أسبوعين، شددت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، تحذيراتها بشأن سفر الإسرائيليين إلى تركيا، تحسبا لهجمات إيرانية ضدهم.

وكشف مسؤول أمني إسرائيلي، أمس الأحد، عن ”وجود خطر واضح ومباشر على حياة الإسرائيليين في تركيا“.

وطالب ”جميع الإسرائيليين في تركيا بالعودة، بسبب انتشار فرق إيرانية تسعى لخطف وقتل سياح إسرائيليين“، مشيرا إلى أن ”إسرائيل تدرس إلغاء الرحلات إلى تركيا“.

وذكرت القناة الـ“13″ العبرية، أنه ”وبعد أن أفادت التقارير بأن إسرائيل وتركيا أحبطتا هجوما إيرانيا الشهر الماضي على أهداف إسرائيلية، قال مصدر أمني إن هناك خطرا واضحا ومباشرا على حياة الإسرائيليين في تركيا“.

وأضافت القناة ”كما تم الكشف عن أنه في اليوم ذاته الذي تم خلاله إحباط الهجوم الإيراني، تم الاتصال بالسياح الإسرائيليين من قبل إيرانيين حاولوا إحضارهم إلى المكان الذي سيتم اختطافهم منه“.

وأشارت إلى أنه ”يتواجد في تركيا بضع فرق إيرانية تابعة لفيلق القدس، تحاول تنفيذ عمليات خطف وقتل ضد سياح إسرائيليين“.

وفي نهاية الشهر الماضي، أصدرت شعبة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، ”تحذيرا خاصا“ لبعض السياح الإسرائيليين المتواجدين في تركيا، بضرورة عودتهم لإسرائيل.

ووفق التحذير الذي أطلقه مجلس الأمن القومي، فإن ”الإيرانيين سيضربون أهدافا إسرائيلية حول العالم“.

ونقلت القناة الـ13 العبرية، عن مصادر في الأجهزة الأمنية التابعة للجيش الإسرائيلي، قولها إن هذه التحذيرات ”تنبع من أن الإيرانيين مصممون على الانتقام من الاغتيالات في صفوفهم، المنسوبة في أغلبها إلى المؤسسة الإسرائيلية“.

ولفتت إلى أن ”الإيرانيين لا يستطيعون إلحاق الأذى بالمسؤولين والشخصيات الرسمية الإسرائيلية، ويعملون على إلحاق الضرر بالسياح الإسرائيليين في عدد من الدول“.