مقتل عنصر من الحرس الثوري شرق طهران بظروف غامضة

لقي عنصر من الحرس الثوري الإيراني مصرعه في ظروف غامضة فجر اليوم الاثنين، في محافظة سمنان الواقعة شرق العاصمة طهران.

قالت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ الذراع الإعلامية للحرس الثوري، إن ”محمد عبدوس، من أفراد القوة الجوية للحرس الثوري الإيراني قتِل خلال أداء مهمته“، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وأوضحت الوكالة، أن ”محمد عبدوس الموظف في القوة الجوية للحرس الثوري من مواليد 1988 ولقي مصرعه في محافظة سمنان شرق طهران“.

ووصفت وكالة أنباء ”تسنيم“ و ”فارس نيوز“، محمد عبدوس بـ“الشهيد“.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني الليلة الماضية مقتل ضابط برتبة ملازم جراء حادث سير في مدينة خمين التابعة لمحافظة مركزي وسط إيران.

وقال قوات فيلق روح الله التابع للحرس الثوري بمحافظة مركزي في بيان، إن ”الضابط برتبة ملازم علي كماني من القوات الجوية التابعة للحرس الثوري، لقي مصرعه في حادث سير في أثناء قيامه بمهمة في مدينة خمين وسط إيران“.

ووصف البيان علي كماني بـ“الشهيد“، دون أن يكشف عن المهمة التي كان يقوم بها في مدينة خمين التابعة لمحافظة مركزي وسط إيران.

وقدم الحرس الثوري التعازي إلى المرشد علي خامنئي بصفته القائد العام للقوات المسلحة، بوفاة الضابط برتبة ملازم علي كماني.

ولم يقدم إعلان فيلق المنطقة الوسطى إيضاحًا عن توقيت مقتل علي كماني وتفاصيل عن الحادث.

وفي الأسابيع الأخيرة، كانت هناك تقارير عديدة عن مقتل شخصيات بارزة في الحرس الثوري في حوادث مختلفة، كان أبرزها اغتيال العقيد في قوات فيلق القدس ”حسن صياد خدائي“، قرب منزله شرق طهران في الـ 22 من يونيو/حزيران الماضي.

وفي الأيام الأخيرة، توفي ،أيضا، أيوب انتصاري، متخصص في برامج الصواريخ والطائرات دون طيار في محافظة يزد وسط إيران بسبب ما يسمى بـ“التسمم الغذائي“.

وفي أواخر الشهر الماضي، تحدثت تقارير إيرانية عن مقتل العقيد في قوات فيلق القدس ”علي إسماعيل زاده“، فيما قالت وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري إن إسماعيل زاده لقي مصرعه جراء سقوطه من شرفة منزله في مدينة كرج غرب العاصمة طهران.

وقالت قناة ”إيران إنترناشيونال“ المعارضة إنها حصلت على معلومات تفيد بتصفية العقيد إسماعيل زاده بتهمة تورطه في اغتيال العقيد حسن صياد خدائي.

كما أفادت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بوفاة ”كامران ملا بور، العالم الشاب الذي كان يعمل في موقع نطنز النووي الأحد الماضي.