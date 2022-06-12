بينهم 4 أطفال.. أفغاني يقتل 9 من أفراد عائلته ويلوذ بالفرار

قتل رجل أفغاني 9 أفراد على الأقل من عائلته، بينهم 4 أطفال، حسب ما ذكرت مصادر محلية في ولاية نيمروز جنوب أفغانستان.

وذكر موقع صحيفة ”الثامنة صباحاً“، أن ”رجلاً أقدم مساء اليوم الأحد على قتل 9 من أفراد عائلته في الحي الثاني في مدينة زرنج التابعة لولاية نيمروز“.

ونقل موقع الصحيفة عن مصادر محلية قولها، ”إن الرجل قتل بالرصاص زوجتيه وأربعة صبية وثلاثة من شقيقات إحدى زوجاته، وأصاب عدة أفراد آخرين من عائلته“.

وأكد مسؤولو حركة طالبان في ولاية نيمروز أن الرجل أقدم بالفعل على قتل 9 أفراد من عائلته، مشيرين إلى أن ”القاتل اسمه ويس بن تورجان وهو في الأصل من سكان ولاية فراه الواقعة غرب أفغانستان“.

وأوضح مسؤولو طالبان في نميروز، أن القاتل فر من المنطقة بعد ارتكاب الجريمة، حيثُ تجري ملاحقته من أجل اعتقاله، ولم تتضح بعد دوافع الرجل لارتكاب الجريمة.

وتزايدت معدلات الجريمة في أفغانستان بسبب الفقر وسوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، بينما ذكرت تقارير في الأشهر الماضية، أن الفقر أدى إلى قيام عدد من الأسر الأفغانية ببيع أطفالها خاصة الإناث.

وحذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من تباطؤ اقتصادي محتمل في أفغانستان، قائلًا إن ”أكثر من نصف سكان أفغانستان يتضورون جوعًا“.

وقال البرنامج في تقرير له في أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ”إن 22.8 مليون شخص في أفغانستان سيتضورون جوعاً ابتداء من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2021“.

وذكرت الأمم المتحدة في 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أنها أنشأت صندوقا ائتمانيا خاص لمنع الانهيار الاقتصادي في أفغانستان حتى تتمكن الدول المانحة من تمويل برامج خاصة في أفغانستان من خلال الأمم المتحدة.

ومنذُ أن سيطرت حركة طالبان على أفغانستان في منتصف شهر أغسطس/آب من العام الماضي بالتزامن مع إنسحاب القوات الأمريكية والأجنبية، نفدت السيولة في البنوك ولم يتم دفع رواتب موظفي الحكومة الأفغانية.

وشكلت حركة طالبان في 7 سبتمبر/أيلول الماضي، حكومة مؤقته لم يعترف بها المجتمع الدولي، الذي قطع المساعدات المالية التي كانت تقدم إلى أفغانستان في عهد الحكومة السابقة بقيادة الرئيس المخلوع أشرف غني.