إعلام عبري: بايدن سيزور إسرائيل منتصف يوليو

قالت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل، منتصف شهر يوليو/ تموز المقبل.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان)، أن ”الموعد المقبل لزيارة بايدن لإسرائيل هو 14 يوليو/تموز المقبل“.

ونقلت القناة العبرية، عن مسؤول لم تسمه قوله، إنه ”من المنتظر أن تعلن الإدارة الأمريكية عن موعد الزيارة خلال الساعات المقبلة“.

وفي السياق، نقل موقع ”واللا“ العبري، عن 3 مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن ”تل أبيب تستعد لاحتمال وصول بايدن، منتصف الشهر المقبل“، مشيرًا إلى أن المسؤولين الثلاثة أكدوا أن موعد الزيارة قد يتغير كما حدث مرات عدة في الأسابيع الأخيرة“.

وأوضح الموقع العبري، أن ”مستشار الأمن القومي في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيال هولتا، التقى، اليوم الأحد، بمساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، وذلك لمناقشة الاستعدادات لزيارة بايدن“.

وقال مسؤولون إسرائيليون للموقع العبري، إنه ”وفقًا للخطة الخاصة بإسرائيل، سيهبط بايدن في مطار بن غوريون، في 14 من الشهر المقبل، وسيغادر في اليوم التالي، حيث سيجتمع بالرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء نفتالي بينيت، ومسؤولين كبار آخرين“.

وأشار الموقع، إلى أن ”بايدن سيزور بعد ذلك بيت لحم، ويلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس“، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يغادر في زيارة إلى عدد من دول المنطقة.

كما نقل الموقع العبري، عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض قوله، إن بايدن يعتزم زيارة إسرائيل، والسعودية، خلال شهر تموز/يوليو المُقبل.

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد أكدت في وقت سابق، أن زيارة الرئيس الأمريكي لإسرائيل والمنطقة ستكون نهاية الشهر الجاري، إلا أنها أعلنت لاحقًا أن الزيارة تأجلت دون أن تكشف أسباب ذلك.

وتأتي الزيارة المتوقعة للرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل بناءً على دعوة وجهها له رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في أواخر شهر أبريل/ نيسان الماضي، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، وفق ما أفاد مكتب بينيت.

وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في حينه، فإن ”بايدن وافق على إجراء زيارة لإسرائيل خلال الأشهر المقبلة“، قبل أن تتضح معالم الزيارة مؤخرًا.