مقتل ضابط في الحرس الثوري الإيراني إثر "حادث سير"

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، وفاة أحد ضباطه في القوة الجوية التابعة له، بحادث سير وقع في مدينة خمين التابعة لمحافظة مركزي وسط البلاد.

وذكر بيان لقوات فيلق روح الله التابع للحرس الثوري بمحافظة مركزي، أن ”الضابط برتبة ملازم علي كماني، من القوات الجوية التابعة للحرس الثوري، لقي مصرعه في حادث سير أثناء قيامه بمهمة في مدينة خمين وسط إيران“.

ووصف البيان علي كماني بـ“الشهيد“، دون أن يكشف عن المهمة التي كان يقوم بها في مدينة خمين التابعة لمحافظة مركزي.

وأضاف البيان أن ”كماني لعب دورًا في الدفاع عن الوطن أثناء انضمامه إلى القوة الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني“، مشيرًا إلى أن ”مراسم تشييع علي كماني سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق“.

وقدم بيان الحرس الثوري التعازي إلى المرشد علي خامنئي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، بوفاة الملازم علي كماني.

وللحرس الثوري الإيراني فيالق عدة تنتشر في جميع المحافظات الإيرانية، ولديه مقار ومعسكرات، ومراكز قيادة، تتولى توفير الأمن في المحافظات المنوطة بها.

وفي الأسابيع الأخيرة، كانت هناك تقارير عديدة عن مقتل شخصيات بارزة في الحرس الثوري بحوادث مختلفة في عدد من مدن إيران.

وفي 22 مايو/ أيار الماضي، أعلن الحرس الثوري مقتل العقيد في قوات فيلق القدس حسن صياد خدائي بهجوم مسلح شرق العاصمة طهران، شنه مسلحون مجهولون.

وفي أواخر الشهر الماضي، تحدثت تقارير إيرانية عن مقتل العقيد في قوات فيلق القدس علي إسماعيل زادة، فيما قالت وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري إن إسماعيل زادة لقي مصرعه جراء سقوطه من شرفة منزله في مدينة كرج غرب طهران.

من ناحيتها، قالت قناة ”إيران إنترناشيونال“ المعارضة إنها حصلت على معلومات تفيد بتصفية العقيد إسماعيل زادة بتهمة تورطه في اغتيال العقيد حسن صياد خدائي.

كما سلطت الأضواء على وفاة أيوب انتصاري ”عالم صناعة الطيران“ الغامضة بمحافظة يزد، وسط إيران، ووصفه حاكم المدينة بأنه ”شهيد“.

ويبلغ انتظاري من العمر 35 عامًا، وهو خريج هندسة الفضاء من جامعة شريف للتكنولوجيا، ويعمل في مجال الطائرات دون طيار والصواريخ في يزد.