أفغانستان.. قتلى وجرحى بهجوم على عاملين في مطار مزار شريف

لقي اثنان على الأقل مصرعهما، فيما أصيب 6 آخرين بجراح جراء هجوم شنه مسلحون مجهولون على طاقم مطار مدينة مزار شريف، الواقعة شمال أفغانستان.

وذكر موقع صحيفة ”إطلاعات أمروز“ الأفغانية الإلكتروني، أن ”مسلحين مجهولين فتحوا النار على حافلة تقل عاملين في مطار مزار شريف، شمال البلاد، أوقع قتيلين على الأقل، فيما أصيب 6 آخرين بجراح“.

وقال محمد آصف وزيري، المتحدث باسم القيادة الأمنية لحركة طالبان في ولاية بلخ، وعاصمتها مدينة مزار شريف، إن ”الهجوم وقع في الساعة 3:00 من بعد ظهر، اليوم الأحد، في الحي العاشر من مزار الشريف“.

وبحسب وزيري: ”تعرضت سيارة ركاب تقل الطاقم الفني لمطار بلخ لهجوم من قبل مسلحين مجهولين أثناء تحركها باتجاه المدينة“.

ولم تعلن أي جماعة أو فرد المسؤولية عن الهجوم.

وشهدت مزار الشريف في الأشهر الأخيرة عدة انفجارات وهجمات أسفر معظمها عن سقوط ضحايا من المدنيين.

وفي سياق متصل، شهدت 3 مدن أفغانية انفجار ألغام أرضية، صباح اليوم الأحد، واستهدف تفجيران آليات عسكرية لطالبان في مدينتي أسد آباد بولاية كونار، شرق أفغانستان، وفيض آباد عاصمة إقليم بدخشان، شمال أفغانستان.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، فإن الانفجار الأول وقع في شارع قديم في قندوز، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص، لكن المتحدث باسم قيادة شرطة قندوز قال لوسائل الإعلام إنه لم تقع إصابات.

وفي الوقت نفسه، قالت مصادر رسمية في إقليم كونار شرق أفغانستان إن لغمًا أرضيًا زرع وانفجر على عربة عسكرية تابعة لحركة لطالبان، ما أسفر عن مقتل أحد أعضاء طالبان وإصابة 4 آخرين.

وفي حادثة أخرى في مدينة فيض آباد بإقليم بدخشان، اصطدمت سيارة تابعة لطالبان بلغم على جانب الطريق، فيما قالت طالبان ”إن الانفجار لم يوقع ضحايا“، لكن مصادر محلية تقول إن طفلًا أصيب في الانفجار، ونقل إلى المستشفى.

ومساء أمس السبت، انفجرت حافلة ركاب شرق العاصمة الأفغانية، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة عدد آخر بجراح.

وتحاول طالبان منع ورود أنباء عن سقوط ضحايا من الانفجارات في أنحاء أفغانستان، وتدّعي الحركة أن الأمن في أفغانستان كامل بنسبة 100%.