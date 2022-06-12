إعلام عبري: إحباط هجوم إيراني لضرب أهداف إسرائيلية في تركيا

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إن إسرائيل أحبطت محاولة إيرانية لضرب أهداف إسرائيلية في تركيا، بعد نحو أسبوع من الإعلان عن إحباط هجوم مماثل في تايلاند.

وبحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، فإن ”إسرائيل أحبطت محاولة إيرانية لضرب أهداف إسرائيلية في تركيا الشهر الماضي“، دون أن تشير إلى ماهية هذه الأهداف.

وفي وقت سابق الأحد، قالت قناة ”i24 news“ الإسرائيلية، إن ”مؤسسة الدفاع الإسرائيلية أحبطت هجوما انتقاميا في تركيا، وأكدت أن تحذير السفر إلى تركيا لا يزال ساريًا“.

ونقلت عن مصادر إسرائيلية قولها، إن ”المخاوف تنبع من حقيقة أن الإيرانيين مصممون على الانتقام من الاغتيالات المنسوبة لإسرائيل، وبعضها منسوب إلى الموساد الإسرائيلي“.

وأشارت إلى أنه بسبب فشل الإيرانيين في إيذاء كبار المسؤولين والشخصيات الإسرائيلية، يعمل الإيرانيون على استهداف السيّاح الإسرائيليين.

وأضافت: ”تساعد أجهزة المخابرات التركية إسرائيل في إحباط الهجوم الإيراني على الأراضي التركية، ولا تزال حرب العقول بين المخابرات الإسرائيلية والإيرانية حول إحباط هذا الهجوم مستمرة“.

وقبل نحو أسبوعين، حذرت إدارة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، من السفر إلى تركيا، وصنفتها كدولة ذات مستوى خطورة عالٍ عليهم؛ وذلك تحسبًا من رد إيراني على مقتل الضابط في الحرس الثوري الإيراني حسن صياد خدائي.

وقالت القناة 12 العبرية، إن ”مجلس الأمن القومي شدد من تحذيرات السفر إلى تركيا هذه الأيام، وذلك في ظل التقديرات بأن الإيرانيين يعتزمون إيذاء إسرائيليين، في إطار ردهم على مقتل صياد خدائي“.

وتضمنت التحذيرات للإسرائيليين، ضرورة إظهار الشك في العروض والاستفسارات من المصادر غير المعروفة، والامتناع عن تقديم معلومات شخصية تتعلق بالسفر أو الموقع الدقيق، إلى جانب الحصول مسبقًا على أرقام هواتف خدمات الطوارئ في الوجهة التي تمت زيارتها من قبل البعثة الإسرائيلية.

وقبل نحو أسبوع، أعلنت إسرائيل إحباط هجوم إيراني ضد إسرائيليين في تايلاند، مشيرة إلى أنه تم اعتقال عميل إيراني بتهمة التخطيط لتنفيذ عمليات ضد أهداف غربية وإسرائيلية.

وأشارت في حينه إلى أن ”القوات الأمنية في تايلاند تمكنت في الأشهر الأخيرة من إحباط محاولات لتنفيذ هجمات من قبل إيرانيين ضد أهداف غربية وإسرائيلية“.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن ”وراء التخطيط للهجمات في تايلاند عميل إيراني تم اعتقاله في إندونيسيا بجواز سفر بلغاري مزور“، مضيفةً: إنه ”عمل مع عناصر أخرى لإنشاء البنية التحتية والخلايا الإرهابية في تايلاند“.